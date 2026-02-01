あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!! ライブ・ビューイング開催決定！

「スタライ」史上最大級のスケール！幕張・大阪で開催される「スタライ10th」夜の部を全国各地および海外の映画館へ完全生中継！

ライブ・ビューイング・ジャパン(C)2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト

2026年3月13日（金）・14日（土）・15日（日）・16日（月）に幕張メッセ国際展示場（千葉県）、4月24日（金）・25日（土）・26日（日）にインテックス大阪（大阪府）にて開催される『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』の夜の部を、全国各地および海外の映画館にてライブ・ビューイングすることが決定した。

大人気アイドルプロデュースゲーム「あんさんぶるスターズ！！」によるバーチャルライブツアーの記念すべき第10回となる「スタライ10th」では、ES全事務所のfine、Trickstar、流星隊、ALKALOID、Eden、Valkyrie、2wink、Crazy:B、UNDEAD、Ra*bits、紅月、Knights、Switch、MaM、Special for Princess!、MELLOW DEAR US――、全16ユニット・総勢58名のアイドルたちが一堂に会し、公演数・出演者数ともにスタライ史上最大級の規模となる。

幕張公演4日間、大阪公演3日間の各日夜の部、全7公演を映画館にて生中継でお届け。

16ユニットそれぞれが放つ個性と魅力あふれるパフォーマンス、そしてバンドの生演奏を、映画館の大スクリーンと迫力ある音響で存分にお楽しみください！

【出演ユニット】

fine／Trickstar／流星隊／ALKALOID／Eden／Valkyrie／2wink／Crazy:B／UNDEAD／Ra*bits／紅月／Knights／Switch／MaM／Special for Princess!／MELLOW DEAR US

あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!! 公式サイト

https://ensemble-stars.jp/sutarai/

【実施概要】

＜タイトル＞

あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!! ライブ・ビューイング

＜日時＞

◎幕張公演

2026年3月13日（金）18:00開演

2026年3月14日（土）18:00開演

2026年3月15日（日）16:30開演

2026年3月16日（月）16:30開演

◎大阪公演

2026年4月24日（金）18:00開演

2026年4月25日（土）18:00開演

2026年4月26日（日）16:00開演

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/dreamlive-10th/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

※大阪公演の詳細は、ライブ・ビューイング情報サイト（https://liveviewing.jp/dreamlive-10th/）にて後日発表いたします。

＜料金＞

4,500円（税込／全席指定） ★来場者プレゼント：オリジナルポストカード

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※来場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。

※来場者プレゼントは、不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

◎幕張公演

【プレリクエスト（抽選）】

2026年2月1日（日）12:00 ～ 2月15日（日）23:59

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/dreamlive10th-lv-makuhari/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年3月7日（土）18:00 ～ 3月12日（木）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/dreamlive10th-lv-makuhari/

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

※チケットご購入、ご来場前に必ずホームページ記載の注意事項をご確認ください。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!! ライブ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/dreamlive-10th/

主催：(C)2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。