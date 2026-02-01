【セレッソ大阪】開幕戦のボルテージをMAXに！見取り図 盛山さんが4年連続で来場！

株式会社セレッソ大阪

2月7日(土)明治安田J1百年構想リーグWEST第1節ガンバ大阪戦に、見取り図 盛山さんの来場が決定しました。セレッソ大阪の開幕を盛り上げるため、4年連続の来場が実現しました。当日は試合前の「WAKUWAKUステージ」や、選手入場時の「キックイン」に登場し、開幕戦を盛り上げていただきます！

対象日程

2月7日（土）16:00キックオフ（ヤンマースタジアム長居）

2026明治安田J1百年構想リーグWEST 第1節

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

見取り図 盛山さんからのコメント

「久しぶりのヤンマースタジアムでのダービー。数々のドラマがあったこの場所にゲストで立てることを光栄に思います！倒し甲斐しかない最強の青と黒の隣人。日本一のダービーを共に盛り上げましょう！試合終了のホイッスルが鳴った時、どこよりも早い春の訪れを感じられることを願っています！今年の桜前線は大阪から！バモ！セレッソ！」

実施内容

・WAKUWAKUステージ

・レフェリーエスコート

WAKUWAKUステージでのトークショー

開催場所：長居公園内ヤンマースタジアムバック北スタンド横(場外)

※出演時間は後日セレッソ大阪の公式ホームページ等でお知らせします

キックイン

実施時間：15:55頃

実施場所：ヤンマースタジアム長居長居場内 選手入場口

※場内でのイベント観覧には当日の観戦チケットが必要となります

※実施内容は予告なく変更、中止となる場合がございますので予めご了承ください

試合情報・チケット購入

詳細を見る :https://www.cerezo.jp/special_games/20260207/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20260207_special&utm_content=0201_web_prtimesmoriyama