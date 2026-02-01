2026年の運勢【突然ですが占ってもいいですか】木下レオンが占う、あなたの人生・恋愛・仕事・金運。今だけの特別な開運画像をプレゼント！公式サイトにて、節分キャンペーンを実施中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年1月30日（金）より、運営する公式占いサイト『木下レオンの占い』にて、「節分キャンペーン」の提供を開始いたしました。

◆『木下レオンの占い』URL：https://kinoshita-reon.jp/

節分キャンペーン

■キャンペーン内容のご紹介

TV番組「突然ですが占ってもいいですか」で人気を博している、木下レオンの公式占いサイト『木下レオンの占い』では、「節分キャンペーン」を開催中！

節分とは年の変わる節目のこと。東洋占術では、立春が一年の始まりとされ、その前の日である節分は一年の終わりの日となります。つまり節分は、2025年の運気から2026年の運気の流れに本格的に切り替わっていくとても重要な日です。今年の節分は2月3日。この日に2025年が終了し、新たな1年を迎えます。

木下レオンの占いでもあなたの前進を応援するために、今だけの特別な開運画像をご用意させていただきました。

対象の鑑定を占っていただいた方全員にプレゼントいたします。ぜひご活用ください。

※「節分キャンペーン」にご参加いただくには、公式サイト『木下レオンの占い』（https://kinoshita-reon.jp）への会員登録が必要です。（月額440円）

■キャンペーン期間：

2026年1月30日（金）～ 2026年2月12日(木) 12時

■公式サイト「木下レオンの占い」のご紹介

TV番組「突然ですが占ってもいいですか？」への出演で、驚異的な人気を誇る「木下レオン」。四柱推命・九星気学・神通力をベースとした自身の独自占術「帝王占術」を体系づけた。人情味あふれた鑑定は女性ばかりか男性も魅了し、多くの人々を虜に。TV放送毎にお茶の間の号泣を生み出し続けている、木下レオンの占いがスマートフォンで楽しめます。

■監修者紹介

1975年生まれ 博多出身。 占術家。僧名:木下鳳祐 占い師一家に育ち、幼少期は占いの英才教育を受ける。サラリーマンを13年間勤める中、自身を占い間違いなく成功するタイミングを見出し30歳で起業、飲食店を開業する。 店内で約4万人の占いを無料で行い評判を呼ぶ。今や国内だけでなく海外からも木下レオンの占いを求める人が後を絶たない。占いで運命を変える事ができることと努力の大切さを身をもって実証し、帝王占術を用いて人々を幸せに導いている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：木下レオンの占い

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://kinoshita-reon.jp

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。