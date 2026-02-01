男子プロゴルファー 勝亦悠斗選手 2026年 新所属先として株式会社コヤマ・ミライエ と契約

■ 契約発表のご報告

株式会社コヤマ・ミライエ

株式会社コヤマ・ミライエは、静岡県富士市出身の男子プロゴルファー・勝亦悠斗選手と、2026年シーズンより所属契約を締結いたしました。

■ 2025年シーズンで示した確かな実力

勝亦選手は2025年シーズンにおいて

・JGTO フェアウェイキープ率 No.1（タイトル獲得）

・ACNツアー 初優勝

という実績を残し、安定感と再現性を強みとしながら着実に評価を高めてきた注目選手です。

■ 静岡県出身 × 静岡県富士市本社 -- 地元から全国へ

勝亦選手（静岡県富士市出身）と、同じく静岡県富士市を拠点とするコヤマ・ミライエ。

同じ地で育ち、それぞれの分野で全国を目指してきた両者が、「静岡県発の挑戦」として新たな一歩を踏み出します。

今回の契約は単なるスポンサー契約ではなく、社員契約という形での長期的なパートナーシップです。

■ 上場企業として“挑戦する人”を支える

当社は、「社員とともに成長し、日本全国に新たなスタンダードをつくる」という理念のもと、上場企業としてのガバナンスと、挑戦する人材を本気で支える文化を両立してきました。

勝亦選手の今後の挑戦は、ゴルフ界のみならず、“静岡県から全国へ挑戦する若者”への強いメッセージとなると考えております。

■ 勝亦悠斗選手 コメント

「地元・静岡県富士市の企業であるコヤマ・ミライエ様と所属契約を結べたことを、大変嬉しく思います。支えてくださる皆様への感謝を忘れず、結果で応えられるプロゴルファーを目指します」。

■ 代表取締役CEO 小山 武 コメント

「勝亦選手の強みは、派手さではなく“積み重ねの強さ”です。その姿勢は、私たちが静岡県で大切にしてきた考え方と重なります。 地元・静岡県富士市から、共に挑戦できることを誇りに思います」。

勝亦悠斗選手 株式会社コヤマ・ミライエ社屋にて

<勝亦悠斗選手プロフィール ー 日本ゴルフツアー機構>

https://www.jgto.org/player/16524/profile

<クルマ買いますKOYAMA ー 株式会社コヤマ・ミライエ>

https://www.koyama-miraie.co.jp/