【制作レポート】新人教員の「お守り」フリーペーパー誌面を先行公開！2/24、港区立産業振興センターで初配布

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』に合わせ、教員を目指す大学生に特化した「NTP特製フリーペーパー」を制作いたしました。

イベント当日の会場（港区立産業振興センター）での初配布・お披露目に先立ち、制作中の誌面の一部を【チラ見せ】公開いたします。

■ なぜ今、アナログな「紙の冊子」なのか？

現在、SNSやウェブニュースでは「教員不足」「ブラック部活動」といったネガティブな情報が溢れています。教職課程を履修している学生ですら、スマホを見るたびに自信を失いかけているのが現状です。

私たちは、そんな彼らにこそ、不安を煽るアルゴリズムで表示される情報ではなく、人の手から手へと渡される「体温のある情報」が必要だと考えました。

このフリーペーパーは、単なる情報の羅列ではありません。

「現場は大変だけど、それ以上に面白いぞ」という先輩教員の本音や、「君たちは一人じゃない」という同世代からのメッセージを詰め込んだ、これから始まる教員生活への「冒険の書（ガイドブック）」であり、教職という未来への「招待状」です。

4月から教壇に立つ学生が、現場で辛くなった時にカバンから取り出し、読み返すことで勇気が湧く「お守り」のような存在を目指して編集しています。

■ 誌面を【チラ見せ】！主なコンテンツ

編集部が総力を挙げて取材・編集した、リアルで熱い企画の一部をご紹介します。

1. 応援・祝福メッセージ

多様な校種・職種の先輩たちからの「ようこそ！」のエールを掲載。

2. 教員１年目の「リアルボイス」

綺麗事だけではない、現場の「楽しさ」と「壁の乗り越え方」を等身大の言葉で。

3. 先輩教員からの「実践アドバイス」

「失敗談」から学ぶリスクマネジメントや、明日から使える「ICT活用」の実践例など。

4. 特集コラム：地域とつながる、自分を守る

・「すくもぐネットワーク」：学校だけじゃない。地域で子どもを支える「食と居場所」の取り組み。

・「helpwell」：先生自身がヘルシーであるために。「ウェルビーイング」と「助け合い（受援力）」について。

しくじり先生学校の事件簿（学生をはじめ、鋭意作成中だ）■ 今後の展開：キャンパスへ「招待状」を

本紙は、2月24日のイベント会場にて参加者全員に配布いたします。

その後、2月末より実行委員会メンバーが手分けをして、首都圏を中心とした各大学のキャリアセンター、教職課程センター、学生生協などへの設置・配布活動を順次開始いたします。

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要（本紙初配布場所）

・日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

・協賛: プランプラン株式会社、一般社団法人まなびぱれっと

・特別パートナー: 一般社団法人地方Web3連携協会

・詳細: https://peatix.com/event/4622227

実行委員会では、応援メッセージを集めるため、クラウドファンディングを行なっている。リターンにはロゴ掲載権もある。

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。