「またね、神様 Restart」連載開始記念！「またね、神様」3 日間限定全話無料キャンペーン「マンガPark」で 2/1(日)から！

株式会社白泉社(C)ヴヤマ／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガ Park では、『またね、神様』(ヴヤ

マ)を 3 日間限定全話無料で配信するキャンペーンを実施いたします！

※FREE コイン消費チャプターを含む

この機会にイッキ読みして、ぜひ作品の狂おしくて純情な愛の世界に浸ってみてください♪

特集期間：2026/2/1(日)～2026/2/3(火)

39 チャプター 2/3（火）まで全話無料！

※FREE コイン消費チャプターを含む

(C)ヴヤマ／白泉社『またね、神様』ヴヤマ

両は、美しい同級生・幸太郎に恋をしていた。次第に仲を深めていく 2 人だったが、ある日、両はクラスメイトから幸太郎の家庭にまつわる「ある噂」を聞いてしまう。両が幸太郎の家を訪れ目にしたのは、「儀式」と称して身体を売る幸太郎の姿でー。

『またね、神様』待望の続編『またね、神様 Restart』もマンガ Park にて大好評配信中！

(C)ヴヤマ／白泉社「またね、神様 Restart」ヴヤマ

あれから数か月後―。両は母校で体育教師となり、幸太郎は栄養士を目指して勉強中。同棲生活をスタートさせた 2 人はお互いを支えつつ、甘い日々を送るのだった。引っ越し直後、幸太郎は両の家を出て行った「あの日」のことを思い出していて…。発売後に話題騒然となった衝撃作「またね、神様」、待望の続編！

コミックス情報 ★花丸コミックス・プレミアム『またね、神様』（ヴヤマ）上下巻 絶賛発売中！★

『またね、神様 上』（ヴヤマ／著 白泉社）書影『またね、神様』（ヴヤマ）上巻

両は美しいは美しい同級生・幸太郎に恋をしていた。幸太郎の家庭にはあやしい「噂」が―。ある日、両が幸太郎の家を訪れると、「儀式」と称して信者に身体を捧げる幸太郎の姿があった。理由を知った両は、ある「決断」をして―。

『またね、神様 下』（ヴヤマ／著 白泉社）書影『またね、神様』（ヴヤマ）下巻

同居をすることになった両と幸太郎。幸太郎は、腕を骨折した両を甲斐甲斐しくサポートする。幸せな日々を過ごす２人だったが、一つの「嘘」から状況は一変して…。

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=77678&wtid=77680(https://manga-park.com/share?atid=77678&wtid=77680)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://twitter.com/manga_park(https://manga-park.com/app)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp