「Bitfan」にて、白石真菜のオフィシャルファンクラブをオープン！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月1日（日）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、白石真菜のオフィシャルファンクラブ（URL：https://shiraishimana.bitfan.id/ ）を公開しました。

白石真菜（しらいし まな）は、声優・俳優業を中心に活動しているタレントです。秋元康氏がプロデュースしたオーディション番組『ラストアイドル』から誕生した同グループの2期生としてデビューしました。同グループ活動終了後は声優へ転身し、現在は舞台や朗読劇を中心に活躍の場を広げています。2025年には舞台『青空メロディーズ』シリーズや、シアターGロッソでの朗読劇『KAWAII偶像パラドキシカル2』へ出演するなど、その表現力豊かな演技で着実に実績を積み重ねてきました。

2026年3月には朗読劇『カーテンアップ！』や舞台『LALL HOSTEL』への出演を控えており、表現者として進化を続ける彼女のさらなる飛躍に期待が集まっています。

この度オープンしたのは、白石真菜のオフィシャルファンクラブです。当ファンクラブではライブ配信やグループチャット、ここでしか見られないブログや動画など、会員の皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト／ファンクラブ詳細】

■サイト名

白石真菜 Official Site

■URL

https://shiraishimana.bitfan.id/

■会費

しーまな応援隊 スタンダードプラン：月額 550円（税込）

しーまな応援隊 プレミアムプラン：月額 1,100円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■無料会員コンテンツ

NEWS、スケジュール、プロフィール

■有料会員コンテンツ

ブログ、動画、ラジオ、ギャラリー、チケット先行、ライブ配信、グループチャット、バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/