今年もやります！「#今こそ牛乳キャンペーン」特別番組の公開収録のお知らせ

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、牛乳の消費が落ち込む傾向がある3月に向けて「#今こそ牛乳キャンペーン」を実施し、その記者発表および特別番組の公開収録を2月26日（木）にTBS放送センター内で行います。

TBSラジオ「#今こそ牛乳キャンペーン」とは、酪農の仕事への共感と理解を深め、牛乳消費の拡大を応援する目的でスタートし、今年で4回目を迎えます。

キャンペーンパーソナリティには、TBSラジオ『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～』にレギュラー出演中のアンジェリーナ1/3さんが就任。

今回、公開収録する特別番組には、アンジェリーナ1/3さんの他、スペシャルゲストとして北海道出身のお笑い芸人・平成ノブシコブシの吉村崇さんが出演します。

この公開収録に約40人のTBSラジオリスナーの皆様を招待します。

観覧無料。観覧した人にはキャンペーンスポンサーである『よつ葉乳業』の素敵な商品などのお土産付きです。

詳細

日程：2026年2月26日（木）17時～18時45分終了予定

※16時30分受付開始、16時45分開場

※応募は小学生以上に限り、中学生までは保護者の同伴をお願いします。

※赤坂までの交通費はご自身でご負担ください。駐車場はございません。

応募はこちらから：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01gq8h8qgpx41.html

※ご当選者の方は当選メールに従い、指定場所に集合してください。

※記録用に会場ではカメラマンが撮影をしています。

当日の写真は、TBSラジオのサイト、またはSNSに掲載される可能性があります。