dアニメストアに最強のアクション・バトルマンガが集結！熱いコメントが寄せられた人気作の全巻セットが期間限定50％OFF！

7,200作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、最強のアクション・バトルマンガ特集を公開中です。2025年10月31日から11月14日までの期間、dアニメストア（ブック）の特設ページと公式Xにて、「読者の皆さんが考える最強のアクション・バトルマンガ」のアンケートを実施。たくさんの熱いコメントが寄せられました。現在、得票が多かった作品を中心に、期間限定で全巻セットが50％OFFで購入できるキャンペーンを実施中です！

熱く燃えるアクション・バトルマンガ、あなたはどの作品を読みますか？

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2025年12月15日時点 一部個別課金あり

▼あなたが選ぶ！ 最強のアクション・バトルマンガアンケート結果発表！対象作品の全巻セット50％OFF！

特集ページ https://bit.ly/4rddzfy

【キャンペーン期間】

2026年2月1日（日)～2026年2月28日(土）

*セットおよび記載価格は、2025年12月4日時点の配信情報を対象としています。

鋼の錬金術師

1～27巻セット

15,934円 ▶ 7,954円

金色のガッシュ！！ 完全版

1～16巻セット

10,560円 ▶ 5,280円

NARUTO―ナルト― モノクロ版

1～72巻セット

39,222円 ▶ 19,573円

嘘喰い

1～49巻セット

26,208円 ▶ 13,104円

魔入りました！入間くん

1～46巻セット

24,662円 ▶ 12,330円

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

1～8巻セット

5,566円 ▶ 2,783円

【あなたが選ぶ！ 最強のアクション・バトルマンガアンケート結果発表 コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

鋼の錬金術師、金色のガッシュ！！ 完全版、NARUTO―ナルト― モノクロ版、嘘喰い、魔入りました！入間くん、痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。、北斗の拳、とある魔術の禁書目録、真・中華一番！、ＲＡＶＥ、修羅の門 超合本版、ヴィンランド・サガ、ローゼンメイデン 愛蔵版、サマータイムレンダ、GANTZ、エクソシストを堕とせない、ジョジョの奇妙な冒険 第1部 ファントムブラッド、るろうに剣心―明治剣客浪漫譚― モノクロ版、ブラック・ラグーン、GANGSTA.、文豪ストレイドッグス、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、デッドマウント・デスプレイ、ヨルハ 真珠湾降下作戦記録、新装版 バキ、ワールドトリガー、監視官 常守朱、うしおととら、双亡亭壊すべし、からくりサーカス、月光条例、ベルセルク

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

