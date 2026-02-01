「Bitfan」にて、BG Pathum United FC所属 松田陸選手の公式コミュニティサロンをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月1日（日）に「RIKU MATSUDA OFFICIAL COMMUNITY SALON『RIKU TRIBE』」（URL： https://rikumatsuda.bitfan.id/ ）をオープンしました。

松田陸は1991年生まれ、大阪府大阪市出身のプロサッカー選手です。

J1リーグ通算230試合以上の出場を誇り、FC東京、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸などの錚々たるクラブを経て、2026年12月よりBG Pathum United FC（タイリーグ）に完全移籍。精度の高いクロスとスピード感あふれる攻撃参加を武器とする右サイドバックとして、ベテランならではの存在感を放ち続けています。

今回オープンしたのは松田選手や仲間たちと直接繋がりながら、共に成長していくことを目指す特別なコミュニティサロンです。サッカーのことはもちろん、人生における挑戦や成長について、一緒に語り合い、刺激し合う場となっています。普段なかなか聞くことのできない本音トークも飛び出す生配信や、松田選手も交えた仲間同士で交流できるグループチャットに加え、「RIKU TRIBE」メンバーだけが参加できる特別なイベントも開催予定です。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【公式コミュニティサロン詳細】

■公式コミュニティサロン名

RIKU MATSUDA OFFICIAL COMMUNITY SALON「RIKU TRIBE」

■URL

https://rikumatsuda.bitfan.id/

■月額会費

1,500円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■コンテンツ

GROUP CHAT（トークルーム）、LIVE CHAT（生配信）、バースデーメッセージ、会員限定ファンミーティング

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

