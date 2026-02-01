「ゆるめいつ」のsaxyun堂々帰還!!!! 新連載『ぎゃるばいつ』本日より「竹コミ！」にて連載スタート！
株式会社竹書房
『ぎゃるばいつ』作品バナー
▼著者：saxyun
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ぎゃるばいつ』（著者：saxyun）を「竹コミ！」で2026年2月1日(日）12：00より、連載開始いたします。
摩訶不思議なバ先でなんでもお手伝い!?
【あらすじ】
バイト先を探すぎゃる・るなぴ。しゃべるネコに求人票を見せてもらい、行ったバ先は魔王城!?
ちょっと時給低いけど…ウケるからまぁいっか！いろんなあっとほーむ（？）な職場でぎゃるが大活躍する、「ゆるめいつ」のsaxyunが描くお仕事ぎゃるコメディ!!
【見どころ】
「ゆるめいつ」で一世を風靡した（？）saxyun氏の待望の新作！かわいい＆楽しいでどんな仕事もいい感じにしちゃうぎゃる・るなぴは、読んでるあなたも前向きにすること間違いなし!?
【作家情報】
代表作にTVアニメ化もした「ゆるめいつ」（竹書房）や、「空想科学X」「超常探偵X」（KADOKAWA）などがある。
著者X：https://x.com/saxyun
■「竹コミ！」について
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O
竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen
【試し読み】
続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/