平素より医療機関向けセミセルフレジ『OWEN（オーエン）』（https://owen-syspo.com/）をはじめとする当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。ORCA No.1(※)サポート事業所、および『OWEN』を運営する株式会社シスポ（京都府京都市、取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士）は、セミセルフレジ『OWEN』の新たなラインナップとして、調剤薬局向けに設計された「新プログラム」を追加し、2026年2月1日より提供を開始いたします。※ 2025年10月ORCA管理機構カンファレンス調べ：6年連続導入件数No.1

■リリースの背景と目的

昨今、調剤薬局様ではOTC医薬品等の取り扱いが増加していますが、現場では「保険調剤と物販の混在による会計業務の複雑さ」が課題となっていました。そこで、こうした調剤薬局様特有の課題を解決すべく、調剤薬局様の現場におけるご意見やご要望を吸い上げ、仕様を一から再設計した「調剤薬局向けプログラム」を新たにラインナップいたしました。

■新プログラムの主な特長

**１．物販に対応した柔軟な操作性**商品パッケージのバーコードを読み取るだけで金額反映が可能となり、薬局内での物品販売（医薬品やOTC医薬品など）もスムーズに行えます。また、商品名表示エリアを拡張（12～13文字）し、タッチ操作での数量変更や単品割引に対応しています。**２．高度な経営分析を支援**従来の分類に加え、「メーカー別」「仕入れ別」など分類軸を3つまでカスタム設定可能。大・中・小の3階層レポートにも対応し、運用に合わせた詳細な売上分析を実現します。**３．マスタ管理・セルフメディケーション税制への対応**商品マスタの登録・修正は専用アプリから実施でき、日々変動するOTC医薬品のラインナップや価格などを簡易的に登録、修正が可能となります。新商品の追加や急な価格変更にも、現場で即座に対応できるため、現場の業務負担軽減に貢献します。

▼セミセルフレジ『OWEN』の詳細・資料請求

『OWEN』の詳細や、資料のダウンロードは下記よりご確認いただけます。**・特設ページ：https://owen-pharmacy.sfsite.me・資料「よく分かるセミセルフレジOWEN」をダウンロード：https://owen-syspo.com/dl_01/**今後も『OWEN』は、医療機関様・事業者様のニーズに応じて柔軟なアップデートを進め、医療現場の課題解決と働きやすい環境づくりを全力でサポートしてまいります。

**＜セミセルフレジ『OWEN』について＞**患者様の会計をスムーズにし、医療機関様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。・公式サイト：https://owen-syspo.com/

**＜株式会社シスポについて＞**・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士・設立：2015年10月1日・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など・電話：075-600-2828・企業サイト：https://sys-po.co.jp/