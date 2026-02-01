アンテリジャンスグループに弁護士法人新都法律事務所がグループジョインいたしました。

アンテリジャンス・ホールディングス株式会社

【お知らせ】

2026年2月1日、アンテリジャンスグループ（総代表：鳴海佑亮）に、弁護士法人新都法律事務所（代表：都裕記／代表：新井一樹）が、グループジョインいたしました。

【グループジョインの背景と目的】

アンテリジャンスグループは、『成長、唯一つ。』を理念に掲げ、障害福祉サービス事業者を中心とした法人顧客に対して、税理士業務、社会保険労務士業務、行政書士業務、司法書士業務、人材紹介事業、保険事業、メタバース事業、就労継続支援A型事業を全国9拠点150名体制で展開している士業グループです。

一方、弁護士法人新都法律事務所は、『挑戦し続ける』ことを理念に掲げ、新規事業の立ち上げ、M&A、相続・事業承継などの法律業務を大阪及び東京の2拠点10名体制（弁護士7名含む）で展開している法律事務所です。

今回のグループジョインにより、アンテリジャンスグループは、従来の税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士による4士業ワンストップ体制に、弁護士による「組織再編・紛争対応・M&A法務・相続・事業承継法務」を加えた5士業ワンストップ体制を確立させることで、顧客に対する支援領域を一層拡充いたします。

特に、障害福祉サービス事業者に対しては、事業所開設・エリア分析・利用者契約・職員採用・税務会計・労務給与・行政法務から、リーガルチェック・紛争解決・組織再編・M&A・相続・事業承継に至るまで、経営の全局面を包括的に支援する体制が整いました。

弁護士法人新都法律事務所においては、アンテリジャンスグループが有する全国ネットワークや多職種連携の強みを活かすことで、より多様な案件への対応力を高めるとともに、クライアントに対して法務と経営の両面から価値提供を行ってまいります。

【今後の展望】

今後は、グループ内の税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・弁護士での連携を一層強化し、障害福祉のみならず、「高齢者福祉」や「相続」、「M&A」にも新たにサービス展開して参ります。

アンテリジャンスグループ及び弁護士法人新都法律事務所は、それぞれの理念である『成長、唯一つ。』『挑戦し続ける』を共有し、変化の激しい時代においても、顧客と共に成長し続けるパートナーとして、社会に貢献してまいります。

【アンテリジャンスグループについて】

名称 ：アンテリジャンスグループ

代表者：鳴海 佑亮

創業 ：2013年

URL ：https://antellijance.co.jp/

所在地：

・神戸本部

神戸市中央区磯上通4-1-6 KDX神戸ビル10F

・大阪本社

大阪市北区西天満2-11-8 アメリカンビル5F

・大阪第二

大阪市北区西天満5-16-16 4F

・大阪第三

大阪市北区西天満4-7-1 5F

・東京支店

東京都中央区銀座8-15-2 ACN銀座ビル8F

・横浜拠点

横浜市西区みなとみらい3-7-1 -8F

・札幌支店

札幌市中央区北5条西6-1 北海道通信ビル9F

・尼崎支店

兵庫県尼崎市長洲西通1-1-6 2F

・福岡支店

福岡市博多区博多駅東3-1-26

博多駅イーストプレイス 901号室

【弁護士法人新都法律事務所について】

名称 ：弁護士法人新都法律事務所

代表者：都 裕記、新井 一樹

創業 ：2020年

URL ：https://shinto-law.com/corporation/

所在地：

・大阪オフィス

大阪市天王寺区大道1-8-15

サンパール天王寺ビル401

・東京オフィス

東京都渋谷区代々木5丁目57番2号

ザ・パークハビオSOHO代々木公園510号室

