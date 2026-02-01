世界大会優勝パティシエが手がけるバレンタイン限定デザートを提供開始。三重の複合温泉リゾート「アクアイグニス」で特別な時間をお過ごしください。

株式会社アクアイグニス

株式会社アクアイグニス（ 本社：東京都中央区、代表取締役：立花哲也）が運営する三重県の複合温泉リゾート施設「アクアイグニス」内にあるパティスリー「コンフィチュール アッシュ」では、2026年2月15日（日）までの期間中、2025年1月に行われた洋菓子の世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2025」で優勝した籏雅典パティシエのバレンタイン限定デザートをご予約の方限定でイートインにてお召し上がりいただけます。

味のバランスや食感も追及した、チョコ好きにはたまらないデザート。

籏シェフの得意とするチョコレートと、旬の食材"不知火（デコポン）"をメインに組み合わせた構成のデザートは、ナッツの香ばしさや食感も大切に、ナッツと相性の良い、キャラメルアイスクリームにバニラを贅沢に加え、泡にはオレンジのリキュールを少々いれて、温度差や香りも楽しんでいただけるよう工夫しています。

デコポンや柚子コンフィの酸味とチョコレートの組み合わせは相性抜群！チョコ好きにはたまらないデザートとなっております。見た目も華やかなオパリーヌの飾りと一緒に全体をスプーンで大胆に崩しながらお召し上がりください。

シガレット(クッキ生地)やオパリーヌ(飴チップ)で見た目も華やかに。濃厚なチョコソースをかけてお楽しみください。

コンフィチュール アッシュ バレンタイン限定スペシャルデザート〈イートイン・ご予約限定〉

デコポンとチョコレートのデザート（コーヒーまたは紅茶付き）

予約期間｜2026年1月28日（水）～2月12日（木）

提供期間｜2026年1月31日（土）～2月15日（日）

料 金｜2,150円（税込）

ご予約｜tel 059-394-7727

WEBからのご予約も可能です。ご予約はこちら(https://aquaignis.jp/confitureH/event_select.php?id=52)

※事前のご予約をお願いします

2026年の新作「生キャラメルバニラロール」

生キャラメルバニラロール 1カット600円／ホール2600円

コンフィチュール アッシュではこのほかにもバレンタイン期間限定で、チョコレートを使った商品を様々ご用意しております。

中でも、2026年の新作「生キャラメルバニラロール」は、人気の湯の山ロールのバレンタイン限定バージョン。香り高いバニラをふんだんに使用した生クリームに、コク深い生キャラメルとチョコレートクリームを入れ、ふわふわの生地で包みました。身近な存在のロールケーキ。幅広い世代の方にお召し上がりいただきたい一品です。

プロフィール

コンフィチュール アッシュ 統括責任者 籏 雅典

1982年1月28日、岐阜県郡上市生まれ。大阪あべの辻製菓専門学校を卒業後、母校で教員として5年間勤務。その後、製菓店やホテルのペストリー部門を経て、2012年に株式会社アクアイグニス コンフィチュール アッシュ（三重）に入社。現在は統括責任者としてスタッフを率いている。

チョコレート細工は教員時代に独学で学び始め、4度目の挑戦で日本代表の座を勝ち取った。クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2025では、日本代表のチームリーダーを務め、チョコレート細工とレストランデザートを担当。チョコレート細工で最高点を獲得し、日本チームの優勝に貢献した。



リットリンク：https://lit.link/creativesweets

〈籏より今回のデザートについてコメント〉

旬の食材を使ったデセール。2月は「不知火(デコポン)」をピックアップしました。デコポンは、私が好きな柑橘の1つ。果汁が濃くて多い。酸味も程よく、チョコレートとも相性の良い柑橘です。くちどけの良いチョコレートと爽やかな柑橘のコントラスト、様々な食感や温度差もお楽しみください。

施設のご紹介

■アクアイグニス https://aquaignis.jp/(https://aquaignis.jp/)

三重県菰野町にある「癒し」と「食」の複合温泉リゾート施設。全国でもめずらしい加水・加温・循環一切なしの源泉100％かけ流しの片岡温泉や、辻口博啓のスイーツやパン、奥田政行のイタリアン、笠原将弘の和食などトップシェフによるグルメがお楽しみいただけます。また、オーガニック離れ宿などの宿泊施設やいちご園も併設しており、12月中旬～6月初旬までいちご狩りも楽しめます。

所在地｜〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野4800-1

アクセス｜近鉄湯の山線「湯の山温泉駅」より徒歩8分

新名神高速道路「菰野IC（ETC専用）」より車で5分

施設についてのお問合せ：059-394-7733

ご宿泊専用ナビダイヤル：0570-011923（9:00～20:00）

宿泊プランはこちら(https://reserve.489ban.net/client/aquaignis-kataoka/0/plan?)

instagram :https://www.instagram.com/aquaignis_official/