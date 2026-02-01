２月２５日「ヱビスの日」は樽生ヱビスが終日半額！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、２月25日「ヱビスの日」を記念して、店舗や公式アプリ「club LION アプリ」でお楽しみいただけるイベントを実施します。

ヱビスビールの誕生日をお祝いしよう！

「ヱビスの日」とは、ヱビスビール（当時「恵比寿ビール」）を1890年２月25日に発売したことを記念し、サッポロビール株式会社が2012年に日本記念日協会から正式に認定された記念日です。ヱビスビールは誕生以来、日本を代表するビールとして愛され続け、今年２月25日で136年になります。

これを記念して、全国のサッポロライオンチェーン（一部店舗を除く）にて、２種類の樽生ヱビスを掛け合わせる「ハーフ＆ハーフ」３種類を期間限定で販売します。

※販売店舗はイベント公式サイトからご確認ください。

※店舗によって価格が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、公式アプリ「club LION アプリ」では、2023年から好評いただいている人気イベント「ハーフ＆ハーフ総選挙キャンペーン」を開催し、アプリ内の特設ページでお気に入りのハーフ＆ハーフに投票していただいたお客様へ、参加特典として結果発表時にお得なクーポンをプレゼントします。

■「ハーフ＆ハーフ総選挙キャンペーン」実施期間

2026年２月１日（日）～ ２月24日（火）

キャンペーンに参加する :https://yappli.plus/clublion-link「club LION アプリ」のダウンロードはこちら

「ヱビスの日」 当日限定イベント

「ヱビスの日」当日である２月25日（水）は、銀座ライオンやYEBISU BAR（ヱビスバー）をはじめとする全国のサッポロライオンチェーン（一部店舗を除く）で、「ヱビスビール」「ヱビス＆ヱビス（ハーフ＆ハーフ）」「ヱビス プレミアムブラック」「琥珀ヱビス プレミアムアンバー」など、取扱いのある樽生ヱビスを全品、終日半額でご提供します。

※半額対象商品は、グラス・ジョッキのみです。ビヤカクテルや飲み放題コース、テイクアウト、売店商品は対象外です。

※店舗により、取扱う樽生ヱビスの種類 及び 営業時間は異なります。

イベント公式サイトを見る :https://www.ginzalion.jp/event/2026/02/yebisu-day.html実施店舗の詳細がご確認いただけます。

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。



一般の方

お客様相談窓口

TEL：0120-848-136