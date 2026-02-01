Apaman Leasing株式会社　モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」導入

APAMAN株式会社

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）は、同社が運営するアパマンショップ直営店（37店舗）において2026年2月1日より、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を全店で導入しました。

本サービスは、お部屋探しで来店されるお客様の利便性向上を目的として導入するもので、店舗内に設置した専用端末から、スマートフォン用モバイルバッテリーを手軽に利用いただけます。あわせて、災害や停電などの非常時においては、各店舗の判断により、地域住民の皆さまに向けた電源提供を行うことも想定しています。

モバイルバッテリーレンタルサービス

導入背景

スマートフォンでお部屋探しをされるお客様が増加傾向にある中で、外出中にバッテリー切れになるケースが少なくありません。また、当社では、直営店舗の認知向上に取り組む中で、若年層を含む幅広い層にとって立ち寄りやすい店舗づくりを目指しております。

こうした背景から、来店時の利便性向上と新たな来店動機の創出を目的に、店舗内でモバイルバッテリーを利用できる環境を整備しました。また、災害や停電などの非常時には、各店舗の状況や判断に応じて、地域に開かれた拠点としての役割を果たすことも視野に入れています。

サービス概要

「充レン」は、店舗内に設置したレンタルスタンドからQRコードを読み取ることで、専用アプリ不要でLINEやWebだけで利用ができるモバイルバッテリーレンタルサービスです。

※本サービスで使用する機器は、各種安全基準を満たしたものを採用しています。

※店舗での運用にあたっては、適切な管理体制のもと、安全性に配慮しています。

導入開始日：2026年2月1日

導入店舗：アパマンショップ直営全店舗（新店含む37店舗）

内 容：モバイルバッテリーレンタルサービス

対応端子：Lightning /Micro USB type-B /USB type-C

※iPhone /Android共にご利用いただけます

レンタル料金：330円（税込）

レンタル期限：レンタル開始から翌日24時まで（1泊2日）

※期限内にバッテリーを返却いただけない場合は延長・買取料金が発生いたします。

【高田馬場店設置イメージ】

写真：アパマンショップ高田馬場店 店内設置イメージ

＜災害・非常時における想定＞

・災害や停電等の発生時、各店舗の判断により、バッテリーの利用提供を行う場合があります

・一部端末には、停電時にも稼働可能な予備電源を備えています

※非常時の運用内容は、状況や店舗ごとに異なります。

＜安全性について＞

・世界的にスマートフォンへの採用実績があるメーカーのバッテリーセルを使用

・過充電・過放電防止機能、温度管理センサーなどの安全機構を搭載

・各種安全基準を満たした製品を採用

設置店舗一覧（直営店全37店舗）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/236_1_96a5c8c4a755303bdf480b63a483ec7d.jpg?v=202602010121 ]

Apaman Leasing株式会社 代表取締役 川森敬史

スマートフォンは、住まい探しにおいて欠かせない生活インフラの一つです。

今回の「充レン」導入は、来店時の利便性向上を目的とするとともに、直営店舗が平時だけでなく、災害や停電といった非常時にも、地域にとって身近な存在となることを目指した取り組みです。

今後も、地域に根ざした店舗運営を通じて、安心して利用いただける環境づくりに取り組んでまいります。

【Apaman Leasing株式会社】

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、賃貸仲介（リーシング事業）を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group