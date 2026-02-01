【INNISFREE】うるもち肌を目指すミルク化粧水『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』からオンライン限定サイズ＆セットが本日２月１日（日）より登場！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、「まずは試してみたい」「毎日のケアでたっぷり使いたい」といった声にお応えし『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』のオンライン限定90ｍLサイズとお得に購入できるオンライン限定セットを2026年2月1日（日）より発売いたします。

オンライン限定サイズ（90mL）

90mLサイズは、初めて使用される方や、旅行やサウナなどの持ち運び用・使い分け用としても取り入れやすいサイズ設計。

日々のスキンケアに無理なく取り入れながら、潤いバリアの満ちたうるもち肌へ整えるケアをお試しいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/188_1_9436ee096675e764640b1ff7e43f72ce.jpg?v=202602010121 ]

通常より15％お得！オンライン限定セット（160mL＋90mL）

定番サイズ160mLに、90mLサイズを組み合わせたオンライン限定セット。通常購入より15％オフにてお求めいただけます。

毎日のスキンケアで継続的に使用したい方や、自宅用と外出用で使い分けたい方にもおすすめです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/188_2_093b747edb5d2570b8538b8afbc4b44c.jpg?v=202602010121 ]

うるもち肌へ導く、グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー

3秒*¹保湿 新感覚*²ミルク化粧水

潤いバリアの満ちたうるもち肌へ

・ヒアルロン酸の5倍*³の高い保湿力を持つ独自成分スーパーグリーンティー(TM)*⁴が、潤いを引き込んで「素早く・深く*⁵・長く」保湿

・高純度グリーンティーセラミド*⁶が乱れた潤いバリアを集中ケア

・軽やかで深い浸透力*⁵のミルキーテクスチャー

■こんな人におすすめ

・乾燥肌、混合肌、インナードライ

・肌の内側からしっかり潤った肌を手に入れたい方

・季節の変わり目で肌のコンディションが乱れやすい方

・メイクノリの良い肌を手に入れたい方

*¹ 洗顔後にすぐつけてケアすること

*² 使用感のこと（自社製品内において）

*³ in vitro試験結果：スーパーグリーンティー(TM)と一般的なヒアルロン酸の有用性の比較（社内比較）、原料特性による

*⁴ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）

*⁵ 角質層まで

*⁶ セラミドNP（保湿成分）

INNISFREEについて

美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト：https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/innisfreejapan/

■公式X：https://twitter.com/innisfreeJapan

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@innisfreejapan