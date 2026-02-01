『にゃんこ大戦争』新キャラクター追加のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』にて、新たな限定キャラクターを追加したレアガチャイベント「超ネコ祭」を2026年2月1日（日）11:00から開始いたしました。

『にゃんこ大戦争』アプリ内でのレアガチャイベント開催期間（予定）

2026年2月1日（日）11:00 ～ 2月4日（水）10:59

期間限定レアガチャ「超ネコ祭」に新キャラクター「幼騎士ルーノ」が登場！

超激レア出現率が超アップするレアガチャ「超ネコ祭」に、新たな限定キャラクター「幼騎士ルーノ」が参戦します。

自分の使命を知らぬまま騎士道に憧れを抱く少年は、進化すると……？

この機会にぜひ、新たな限定キャラクターをゲットしてくださいね。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/689_1_6941538a7cc8793c55b9a40de64a7140.jpg?v=202602010121 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。