【ABEMA】ゴルフ歴10年超の橋本環奈、奇跡の“1ミリ”判定で勝負強さを発揮！あまりの強運に平成ノブシコブシ・吉村も大興奮「持ってるよ」｜『STAR CHIP GOLF season2』#2

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが、戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF』の第2弾となる『STAR CHIP GOLF season2』#2を、2026年1月31日（土）夜8時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始いたしました。

（放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-2028_s2_p2）

■『STAR CHIP GOLF season2』とは

このたび「ABEMA」で放送する『STAR CHIP GOLF season2』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。2025年3月に放送された『STAR CHIP GOLF』の待望の第2弾です。今回は、ゴルフ番組初登場となる俳優・橋本環奈が参戦。吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結するほか、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当します。また、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げました。

2026年1月31日（土）配信の#2では、#1に続き、最大賞金220万円を懸け、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと、吉村崇＆橋本環奈ペアが白熱のゴルフ対決を行います。迎えた7番ホール、三浦が見せた一打が現場を震撼させることに…。三浦が5番アイアンで放った打球は、ピン真っ直ぐに飛び出すと、想定を遥かに超える飛距離を記録。アイアンとは思えない驚異的な伸びに、橋本が「すごーい！」と大歓声を上げる中、対戦相手の吉村は「なに使ってるの？」「それ脱法クラブじゃないの？」「違法クラブ？」と疑いの目を向け、現場は爆笑に包まれました。

同じく7番ホールでは、番組独自の「オンリーワンチップ」を懸けた戦いが勃発。これは、4人の中で1人だけがティーショット（第1打目）をフェアウェイ（短く手入れされた打ちやすい芝生）に乗せればポイント獲得という特別ルールです。しかし、この「オンリーワンチップ」の導入に対し、相手チームの三浦と吉田からは「後出しルールだ！」と猛クレームが。三浦が「タイム！」と抗議の声を上げると、それに応じるように橋本が両手でアルファベットの「T」のポーズを作り、ダンスを披露。橋本らしいチャーミングな姿に吉村は「TT兄弟じゃん！」「明るいねえ」と口にしました。

三浦、吉田、吉村の3人が次々とラフに外す中、最後に打席へ立った橋本。プレッシャーのかかる場面で放った一打は、フェアウェイとラフの境界線ギリギリへ。コース支配人による厳格な判定の結果、まさに“1ミリ”の差でフェアウェイ判定を獲得。ゴルフ歴10年超のキャリアと持ち前の勝負強さを発揮した橋本に、ペアの吉村も「よーし！持ってるよー！」と興奮を隠せない様子を見せました。

#2より、「プロ投入」「ボール交換」「打ち直し」といった、ゲームの流れを一変させる強力な「スペシャルカード」が新たに導入され、ますます白熱の対決に。果たして、この熾烈な戦いを制し、賞金を手にしたのはどちらのチームなのか？波乱の結末が待ち受ける『STAR CHIP GOLF season2』#2は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ドラマチックな決着の瞬間を、ぜひご覧ください。

■ABEMA『STAR CHIP GOLF season2』（全2回）放送概要

#2放送日時：2026年1月31（土）夜8時～

#2放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-2028_s2_p2

出演：三浦翔平、橋本環奈、吉田沙保里、吉村崇（平成ノブシコブシ）、藤田光里、萩原菜乃花（順不同）

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）