【創業70年の立川老舗青果卸が手がける】大人気サラダバーが“旬の果物を加えて”より豪華に！！焼き立てパンブッフェも新登場！！2026年2月2日（月）より提供開始

株式会社根津※写真はイメージです。60分食べ放題で常時8種類程度展開。（パンの種類は日によってラインナップは変わります）※写真はイメージです。青果卸が本気で作るサラダフルーツバー（野菜6～8種類、フルーツ6種類程度、日によってラインナップは変わります）

毎朝、老舗青果卸の目利きにより選び抜かれた野菜や果物を使用。素材本来の味わいを最大限に活かしたサラダバーに、季節のフルーツを加えることで、彩り・食感・満足感がさらに向上しました。

また、店内で焼き上げるパンブッフェは、料理との相性を考えたラインナップ。 「野菜と果物が主役」のサラダバーと焼き立てパンをこころゆくまでお楽しみいただけます。

◆商品概要◆

・単品サラダバー……1,000円

・パイ＋サラダバーセット……1,680円

（お好きなパイ1品＋サラダバー）

・パン食べ放題……800円（60分）

※すべて税込

※サラダバーは単品・全メニューに追加注文可能

※パン食べ放題はセットメニューへの追加オプション（単品注文不可）

サラダバーは、カット野菜やデリを中心に構成し、季節ごとに変わるフルーツをラインナップ。

パンブッフェは、店内で焼き上げたバゲットやクロワッサンなどを提供（日によってラインナップは変わります）し、料理との相性を重視した構成です。

◆Adam's awesome PIEについて

初代代表：根津春行

70年前、長野にてりんご問屋として創業。産地に足を運び、生産者と向き合いながら果物の価値を見極めてきました。その目利きと流通の知見を礎に、果物、野菜の魅力をより多くの人に伝えるため2026年に誕生したのがAdam's awesome PIEです。旬と品質にこだわり、青果卸ならではの視点で商品開発を行い、現在はアップルパイやサラダバーを通じて「果物、野菜が主役」の体験を提案しています。産地と街をつなぎ、青果の未来を広げる挑戦を続けています。

店舗情報

Adam's awesome PIE

緑を感じる事の出来るテラス席開放的な店内席

JR立川駅からモノレール沿いを歩いていくと緑の豊かなサンサンロードが見えてきます。

車も通らず空気も綺麗で都内とは思えない空間が広がります。店内は青や木のぬくもりのある開放的な空間。大型テラス席はゆっくりとサンサンロードの緑を感じながら過ごすことができます。

パイやサラダバーはもちろん、新登場のパンブッフェやビールなど幅広いお客様に楽しんで頂ける空間です。

※当店では原材料高騰の為、2026年3月に価格改定を予定しております。

詳細はHP、ホットペッパーにてお伝えいたします。

Adam s Awesome Pie アダムスオーサムパイ(立川/ダイニングバー・バル)＜ネット予約可＞ | ホットペッパーグルメ



【営業時間】

平日11:30-20:00(L.O.19:00)/ 土日祝 11:00-21:00（L.O.20:00）



【住所】東京都立川市緑町4-5 コトブキヤビル2F

【TEL】042-522-4252

【席数】74席（店内50席/テラス24席/ 貸切可）

【公式HP】 公式サイト：株式会社 根津｜アダムス オーサム パイを展開

公式Instagram：🍎Adam's awesomePIE🍎(@adams_awesomepie) ・ Instagram写真と動画