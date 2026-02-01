モバイルバッテリーレンタルサービス充レン「アパマンショップ」直営店全店に設置

JUREN株式会社

JUREN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 展飛）は、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を2026年2月1日よりApaman Leasing 株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）が運営するアパマンショップ直営店全37店舗に設置することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

充レン × アパマンショップ

「充レン」は、外出先でも手軽にスマートフォンの充電ができるモバイルバッテリーレンタルサービスです。

今回アパマンショップへの導入の背景として、

１.住まい探しでの利便性向上および日常的に立ち寄りやすい店舗づくり

２.非常時での電源確保による地域の安心につながる備え

という2点を目的として採用いただきました。

アパマンショップが平時は気軽に利用できる場所として、また有事には状況に応じて地域の支えとなり得る拠点として機能することを後押しします。

住まい探しの情報収集・比較検討にもスマートフォンは欠かせないものとなっており、アパマンショップ来店時も物件情報の閲覧、地図確認、連絡手段などでバッテリーを消費することが想定されます。店舗内で手軽にバッテリーを確保できることで、来店中や内見、次の移動まで電池残量を気にせず行動できる体験を支えます。また、LINE友だち登録者数180万人以上の充レン利用者さまがバッテリーを借りる・返すという普段の生活行動の中にアパマンショップが加わることで「日常的に立ち寄りしやすい店舗」というイメージ作りにも貢献してまいります。

さらに充レンには、災害や停電などの非常時に店舗の運用判断によって、モバイルバッテリーを安全確保のために利用できる機能が備わっています。日常的に使われる仕組みを非常時の備えとしても活用できる点は、地域に根ざした店舗運営の考え方とも親和性が高いと捉えています。

設置店舗一覧（直営店全37店舗）[表: https://prtimes.jp/data/corp/128345/table/21_1_0f20b7f38871ebaca4848fd455c247af.jpg?v=202602010121 ]

スマホの充電に困った際は上記のアパマンショップにてご利用いただけます。

充レンについて

鉄道や商業施設などの公共エリアを中心として各地にモバイルバッテリーのレンタルスタンドを設置しています。各種電子決済によりモバイルバッテリー１台を330円（税込）で、レンタル当日から翌日24時まで利用可能で、返却時は「充レン」のレンタルスタンドであれば全国どこでも返却可能。３種類のケーブルが付属しており、レンタル後すぐにご利用いただけます。新規設置、ご利用方法等に関するお問い合わせは公式Webサイト（https://ju-ren.jp/ ）をご覧ください。

料金体系充レン LINE公式アカウント