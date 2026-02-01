京都発の観光スタートアップGuideMe Japan

GuideMe Japan株式会社

GuideMe Japan株式会社（本社：京都府京都市東山区、代表取締役CEO：無敵三大、以下、GuideMe Japan）は、観光ツアー事業を起点に、日本の伝統文化を世界へ届けるインバウンド向けサービスを展開するスタートアップです。

京都を中心に提供する体験型ツアーは、創業から約2年間で累計2万人超（2025年12月時点）が参加し、2025年にはTripAdvisor「アジアのツアーTOP20」に選出されるなど、海外旅行者から高い評価を獲得しています。

GuideMe Japanは、「日本と世界を繋ぐ架け橋となり、日本の価値を高める」という理念のもと、ツアーガイドを起点にインバウンド事業を展開し、文化の価値を“体験”として届けることに挑戦しています。

■ ツアー実績：“朝の京都”という新たな観光価値を創出

年間約6,000人が参加する「京都早朝ツアー」では、混雑を避けた静かな時間帯に京都を巡る体験を提供しています。海外SNSで広まった「Go to Kyoto Early in the Morning」という潮流にどの大手ツアー企業よりも早く着目し、独自のツアーとして確立しました。

本ツアーは、TripAdvisor掲載ツアーの中でも高評価を獲得し、アジアTOP20に選出されました。

■ 京都伝統文化の承継における課題：「舞妓」文化

舞妓文化をはじめとする京都の伝統文化は、世界的にも高い価値を持つ一方で、

・一見さんお断りの慣習による、外部との接点の少なさ

・大手ツアー事業者が参入しづらい構造

といった理由から、本来の魅力が旅行者に十分届いていない、という課題を抱えています。これにより、舞妓体験ができるのは一部の日本人富裕層に限られ、訪日外国人はこれまで踏み入ることができない領域となっていました。

また、日本の芸妓・舞妓の人数は徐々に減少しており、現在京都の舞妓は数十人程度しかいないといわれています。

GuideMe Japanはこれらの課題を解決するため、訪日外国人が舞妓体験をできるサービスを提供するとともに、京都の伝統文化を未来へ繋ぐための施策を実施しております。

■ 強み：大手では実現できない距離感と、訪日外国人への深い理解

GuideMe Japanが実際に提供する、訪日外国人向け舞妓体験の様子

GuideMe Japanの特長1つ目は、地域と深く結びついたネットワークです。

京都最古の花街・上七軒では、深い歴史をもつ老舗お茶屋「梅乃」と提携し、本物の舞妓による演舞を旅行者が間近で体験できるツアーを提供しています。

一見さんお断りの文化を持つ花街において、本物の舞妓による演舞をツアーに組み込むことを実現できるのは、GuideMe Japanがこれまで築きあげてきた地域との信頼関係があるからです。旅行者は「ただ見る観光」ではなく、「文化の内側に触れる体験」を実現することができ、当サービスは旅行者から高い評価を得ています。

GuideMe Japanの特長2つ目は、旅行者との密な接点です。代表取締役CEOの無敵三大は、自身が海外で生まれ育った背景から、旅行者が日本において「何に感動し、何に違和感を覚えるのか」を自らの体験として理解しています。そのため、ツアー中も旅行者と密なコミュニケーションを取ることができ、旅行者のニーズをリアルタイムでサービス設計に反映しています。

こうした現地ネットワークと、旅行者への理解を掛け合わせることで、大手観光事業者では実現できない“本物の体験”を提供することが可能となっています。

■ 今後の展望

今後は、ツアー事業で培った現地ネットワークと運営ノウハウを活かし、観光領域における更なる事業多角化を図るとともに、日本伝統文化の持続可能性を高め、世界へ繋ぐ架け橋となるべく、様々な取り組みを進めてまいります。

■ 会社概要

・会社名：GuideMe Japan株式会社

・設立：2023年9月

・資本金：1,000万円

・所在地：京都府京都市東山区

・代表者：代表取締役CEO 無敵三大

・事業内容：ツアーガイド、インバウンドコンサルティング等

〈お問合せ先〉

GuideMe Japan株式会社

サイト：https://www.guidemejapan.org

Email：s.muteki@mhdgs.net