【オイシックス新潟】2026年シーズンユニフォームスポンサー及びヘルメットスポンサー決定のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、2026年シーズンの試合用ユニフォームスポンサー及びヘルメットスポンサーとして、下記のスポンサーの皆様からのご協賛が決定しましたので、お知らせ致します。

2026年シーズン ユニフォームスポンサー及びヘルメットスポンサー

【ユニフォームトップス・胸】

◇社名：オイシックス・ラ・大地株式会社

◇本社所在地：東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー5F

◇代表者：代表取締役社長 高島 宏平

◇事業内容：ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売

◇ホームページ：https://www.oisix.com/

◇応援コメント：

2026年も引き続き、サポーター、新潟の皆さんと一緒に、オイシックス新潟アルビレックスBCを応援できることを心より嬉しく思います。

Oisixは「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜、必要量の食材とレシピがセットになったミールキットなどの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。

2025年シーズンはオイシックス新潟アルビレックスBCはまさに飛躍の年となったと思います。

2026年「新次元」へ進むオイシックス新潟アルビレックスBCを「食」を通じてサポートしていきます！

次の次元へ！頑張れ！オイシックス新潟アルビレックスBC！

【ユニフォームトップス・胸上（右）】

◇社名：株式会社コメリ

◇本社所在地：新潟県新潟市南区清水4501-1

◇代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

◇事業内容：パワーおよびハード&グリーン等のチェーンストア経営

◇ホームページ：https://www.komeri.bit.or.jp/

◇応援コメント：

コメリはBCリーグが発足した2007年から19年間、ユニフォームスポンサーとしてチームを応援し、ともに歩んでまいりました。

NPBファーム・リーグで「新しい次元」に向けて突き進んでいく選手たちを、今年もユニフォームスポンサーとして応援します！

新潟に夢を！子どもたちに感動を！頑張れ！オイシックス新潟アルビレックスBC！

【ユニフォームトップス・胸下（右）】及び【ヘルメット・側面（右）】

◇社名：株式会社クラフティ

◇本社所在地：東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル16F

◇代表者：代表取締役 風間 哲也

◇事業内容：OA機器＆映像/音響機器レンタル・リース事業、撮影スタジオ＆資格認定事業

◇ホームページ：https://www.crafty.co.jp/

◇応援コメント：

株式会社クラフティは、2019年から新潟アルビレックスBCのオフィシャルスポンサーとして加わり、今季もユニフォームスポンサー契約を更新しました。

2020年からは当社の事業を活かした試合中継配信をさせていただいており、昨年も約70試合を配信させていただきました。

今季のスローガンである「新潟、新次元。-THE NEXT DIMENTIONー」を中継を通して皆様にお届けしていきます。

球団創設20周年を迎え、更なる「新次元」を目指す選手と共に、我々も2026シーズンを闘います！！

オイシックス新潟アルビレックスBCをサポーターの皆様！！

次の10年に向け、今季も全力で応援しましょう！

頑張れ！オイシックス新潟アルビレックスBC！

【ユニフォームキャップ・側面（左）】＜新規＞及び【ヘルメット・側面（左）】

◇社名：角上魚類ホールディングス株式会社

◇本社所在地：寺泊本社 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

◇代表者：代表取締役社長 柳下 浩伸

◇事業内容：鮮魚店「角上魚類」チェーンストア等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

◇ホームページ：https://www.kakujoe.co.jp/index.php

◇応援コメント：

角上魚類は今シーズンもオイシックス新潟アルビレックスBCを応援いたします。

新潟県 寺泊よりスタートした角上魚類は、ふるさと新潟の地方創生に取り組むオイシックス新潟アルビレックスBCとともに、地域社会への貢献とスポーツの振興、発展に挑戦してまいります。

そして日本一おいしい球団を目指すスタジアムグルメでは、引き続き、日本一の魚屋を目指す角上魚類の多彩な海鮮メニューを観客の皆様にお届けし、オイシックス新潟アルビレックスBC応援の活力源として活動してまいります！

ともに新次元へ！がんばれ、オイシックス新潟アルビレックスBC！

【ユニフォームトップス・背中（上）】

◇社名：株式会社新潟日報社

◇本社所在地：新潟県新潟市中央区万代3-1-1

◇代表者：代表取締役社長 佐藤 明

◇事業内容：日刊新聞発行

◇ホームページ：https://www.niigata-nippo.co.jp/

◇応援コメント：

新潟日報社は、今シーズンもユニフォームスポンサーとして「オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ」を応援いたします。

2007年のクラブ発足と北信越BCリーグへの参戦以来、新潟日報社はユニフォームスポンサーとしてアルビBCの挑戦を後押ししてきました。アルビBCが野球を通じて新潟に活力を届ける姿に、変わらぬ感動を覚えています。

今シーズンはNPBファーム・リーグ参戦3年目。桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）として迎え、さらなる成長と飛躍が期待されます。新潟日報では、紙面やデジタルサービスを通じて、試合の詳細や活躍する選手の表情などを伝えて参ります。ともに応援していきましょう！

【ユニフォームトップス・右袖（上）】

◇社名：NSGグループ

◇本社所在地：新潟県新潟市中央区古町通2-495

◇代表者：代表 池田 祥護

◇事業内容：学校教育事業、教育関連事業、医療事業、福祉・介護事業、健康・スポーツ事業、建設・不動産事業、法人サービス事業、ICT事業、環境・エネルギー事業、食・農業事業、生活サービス事業、エンタテイメント事業

◇ホームページ：https://www.nsg.gr.jp/

◇応援コメント：

NSGグループは、スポーツを通じた地域活性化に取り組んでいます。

新潟に明るい話題や勇気、感動を生み、世代を越えた絆を育み、そして未来ある子どもたちに夢を与えてくれるオイシックス新潟アルビレックスBCを、球団の創設以来応援してまいりました。

オイシックス新潟アルビレックスBCは、NPBファーム・リーグ参加3年目となる今シーズン、東地区を舞台にさらに飛躍を遂げ、地域の皆様とともに一層の盛り上がりを生み出してくれることを期待しています。

これからも、NSGグループは「“ふるさとのプロ野球”による地方創生」という球団の理念実現を共に目指し、サポーターの皆様やスポンサー企業様、関係者の皆様とともに支え、熱い声援を送ってまいります。

“頑張れ オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ！”

【ユニフォームトップス・左袖（上）】

◇社名：アルファスグループ

◇本社所在地：新潟県長岡市緑町1-38-283

◇代表者：代表 岡本 圭介

◇事業内容：調剤薬局事業、介護事業、障がい者支援事業、新薬治験支援事業、食事業

◇ホームページ：https://nmi-net.com/

◇応援コメント：

アルファスグループは、「あらゆる健康を支え、人生の質を高める」をグループミッションに、地域に寄り添い、人々の暮らしと健康を支える取り組みを続けてきました。

オイシックス新潟アルビレックスBCの活動に触れる中で、常に挑み続ける選手の姿は、地域に前向きな力を与え、人と人との繋がりを育んでいると感じています。

当社は、スポーツを通じた健やかさと繋がりが地域に広がっていくことを願い、2026シーズンもオイシックス新潟アルビレックスBCを応援してまいります。

頑張れ！オイシックス新潟アルビレックスBC。地域とともに歩む挑戦を、心から応援しています。

【ユニフォームトップス・右袖（下）】

◇社名：ナミックス株式会社

◇本社所在地：新潟県新潟市北区濁川3993番地

◇代表者：代表取締役社長 小田嶋 壽信

◇事業内容：エレクトロケミカル材料の研究・開発、製造、販売

◇ホームページ：https://www.namics.co.jp/

◇応援コメント：

選手のみなさま・サポーターのみなさま、昨年に引き続きユニフォーム・ウエアパートナーとしてオイシックス新潟アルビレックスBCを応援させていただくこととなりましたナミックス株式会社です。

県内出身者が多く在籍するチームは地域の子どもたちに夢や希望を与え、未来を明るく照らしてくれる憧れの存在です。

今季も共に新潟を盛り上げていきましょう！勝つ！勝つ！勝つ！頑張れオイシックス新潟アルビレックスBC！

【ユニフォームトップス・左袖（下）】

◇社名：アクシアル リテイリング株式会社

◇本社所在地：新潟県長岡市中之島1993番地17

◇代表者：代表取締役社長 CEO 原 和彦

◇事業内容：スーパーマーケット事業を中心とした企業集団の持株会社

◇ホームページ：https://www.axial-r.com/

◇応援コメント：

アクシアル リテイリングは、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブがNPBファーム・リーグ参戦3年目を迎えられることを心より応援しています。

新潟を拠点に挑戦を続ける選手・スタッフの皆さまの姿は、地域に大きな勇気と誇りを与えてくれます。

これからも私たちは、地域とともに歩む企業として、クラブの挑戦を全力で支えてまいります。

【ユニフォームパンツ・前面（右上）】

◇社名：伊藤建設グループ（旬食・ゆ処・宿 喜芳）

◇本社所在地：新潟県長岡市福道町前田760番地

◇喜芳所在地：新潟県長岡市上岩井6964

◇代表者：伊藤建設グループ 代表取締役社長 伊藤 芳也

◇事業内容：日帰り温泉施設

◇ホームページ：https://www.kihou.jp/

◇応援コメント：

喜芳では地域に夢を与える「オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ」を応援します！

そして選手の皆さん！喜芳の湯で心身ともにリフレッシュし優勝めざして頑張ってください！！

頑張れ！オイシックス新潟アルビレックスBC！

【ユニフォームパンツ・前面（左上）】

◇社名：株式会社宮崎商店（富寿しグループ）

◇本社所在地：新潟県上越市南本町3-5-4

◇代表者：代表取締役 宮崎 一

◇事業内容：寿司和食を中心とした飲食店グループ

◇ホームページ：http://www.tomizushi.com/

◇応援コメント：

新潟の誇り、オイシックス新潟アルビレックスBCを全力応援！

昭和28年創業の富寿しグループは、「本物をお気軽に」をコンセプトに、新潟市をはじめ長岡市、上越地域にも店舗を構える老舗寿司和食店です。

アルビBC設立当初から、ユニフォームスポンサーとしてチームを応援しております。

2026年も皆で一丸となって、チームを盛り上げましょう！

【ユニフォームパンツ・前面（右下）】

◇社名：有限会社クワトロ（クワトロレンタカー）

◇本社所在地：新潟県新潟市中央区鳥屋野401-1

◇代表者：代表取締役 斉藤 彰

◇事業内容：レンタカー事業（新潟県・沖縄県）

◇ホームページ：https://quattrorenta.jp/

◇応援コメント：

クワトロレンタカーは、新潟と沖縄でレンタカー事業を行っております。

2017年シーズンからオフィシャルスポンサーとなり、今シーズンで10年目となります。

NPBファーム・リーグ参加3年目となる今年は、さらなる新次元の活躍を期待しております。

微力ですが、応援していきますので一緒に進んで行きましょう！

【ユニフォームパンツ・前面（左下）】

◇社名：株式会社新潟クボタ

◇本社所在地：新潟県新潟市中央区鳥屋野331番地

◇代表者：代表取締役 吉田 丈夫

◇事業内容：農業機械・建設機械の販売およびメンテナンス、新潟県全域の農業支援事業

◇ホームページ：https://niigatakubota.co.jp/

◇応援コメント：

株式会社新潟クボタは、日本農業を発展させるため新潟の農家様と共に歩み続けてきました。

農業もスポーツも、地域に夢と活力をもたらす大切なものです。私たちはこれからも「農業を通じた地域の活性化」と「スポーツを通じた夢の提供」に貢献していきます。

本年、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのユニフォームスポンサーとして、2026年新シーズンを迎える選手の皆さまを精一杯応援していきます！

頑張れ！オイシックス新潟アルビレックスBC！新潟の未来を共に創りましょう！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。