2026シーズントレーニングウェアパートナー決定のお知らせ
この度、ツエーゲン金沢(J3)における2026シーズンのトレーニングウェアパートナーが決定しましたので、お知らせします。
2026シーズン トレーニングウェアパートナー
前面[胸部]
株式会社ネスク
■本社所在地：石川県金沢市南町2-1 北國新聞会館3階
■ホームページ：http://www.nsk.ad.jp/index.html
前面[右鎖骨]
有限会社ひろ
■本社所在地：石川県金沢市間明町2丁目10番地 かいてきビル4階
■ホームページ：https://www.kaiteki-01.jp
■備考：各ウェア商品につきましては、「中森かいてき薬局グループ」の表記です。
前面[左鎖骨]
能力開発センター(株式会社ティエラコム)
■本社所在地:兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3-3 神戸ハーバーランドセンタービル19階
■ホームページ:能力開発センター:https://www.nohkai.ne.jp/ ・株式会社ティエラコム:https://www.j-tierra.com/
後面[背中上部]
株式会社別川製作所
■本社所在地:石川県白山市漆島町1136番地
■ホームページ:https://www.betsukawa.co.jp
後面[背中中央]
金沢ケーブル株式会社
■本社所在地:石川県金沢市南町2番1号 北國新聞会館18階
■ホームページ:https://www.kanazawacable.jp
後面[背中下部]
渋谷工業株式会社
■本社所在地:石川県金沢市大豆田本町甲58
■ホームページ:https://www.shibuya.co.jp/index.html
袖[右袖]
株式会社AIM
■本社所在地:石川県野々市市御経塚4丁目10
■ホームページ:https://www.fitness-aim.com/
パンツ前面[右腿]
セコム北陸株式会社
■本社所在地：石川県金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ
■ホームページ：https://www.secom-hokuriku.co.jp
(https://www.secom-hokuriku.co.jp)
パンツ前面[右腿]
株式会社シーピーユー
■本社所在地:石川県金沢市西泉4-60
■ホームページ:https://www.cpu-net.co.jp/