2026年2月1日よりリニューアル！なごみの米屋の「なごみるく」のご案内

くちどけ しっとり ごほうびみるく

千葉県産牛乳を使ったやわらかなミルク餡を、バター入りの生地で包み、しっとりと焼き上げました。

なめらかな口どけとやさしい甘さで、笑顔つながるひとときを楽しめるお菓子です。

2026年2月1日よりリニューアル！

中餡の配合を見直し、よりみるく感を味わえるようにしました。

餡と生地のバランスが良い、一体感のある食感です。

千葉県産牛乳を使用 酪農発祥の歴史に想いをよせて

千葉県は南房総にて馬の放牧が始まり、8代将軍・徳川吉宗によって輸入された白牛の乳を絞り出したことから現在に通じる日本の酪農が始まったとされています。なごみるくはそんな近代酪農発祥の地・千葉県で採れた牛乳を使用しており、牛乳本来の優しく濃厚な風味をきわだたせました。

濃厚なミルクの風味と、優しい甘さを表現したデザイン

ポットから注がれるミルクのデザインは、千葉県産の牛乳を使用したこだわりと、濃厚なミルクの風味・優しい甘さを伝えています。ピンクを基調としたパッケージは、美味しいものを食べて笑顔になったときの頬の紅潮やあたたかみ、ほんわかとした雰囲気を表現しています。そして、それぞれ繋がった文字は、人と人・心と心を結び、伝統から革新へとつなげてゆく心意気を表しています。

なごみるくの歴史と変遷

2019年4月

創業120周年を記念したお菓子として「なごみるく」誕生！

2020年4月

さらに美味しくリニューアル！

ミルク成分を増やし、より一層濃厚な

味わいになりました。

ピンクを基調としたパッケージは、

頬の紅潮やあたたかみ、ほんわかとした

雰囲気を表現しています。

2022年8月

期間限定 お月見限定パッケージ

「お月見なごみるく」発売

※期間限定商品であり、

通常販売商品ではございません。

2023年4月

期間限定「なごみるく苺」発売

※期間限定商品であり、

通常販売商品ではございません。

2025年6月

第28回 全国菓子大博覧会・北海道（あさひかわ菓子博2025）において農林水産大臣賞受賞

2025年6月

なごみの米屋宣伝部長 新浜レオンさんとコラボ

2026年2月

よりみるく感を味わえるようにリニューアルしました！

中餡の配合を見直したことで、餡と生地のバランス良好な、一体感のある食感になりました。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





