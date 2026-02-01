【池袋東口】美容＆健康に特化した薬膳鍋の専門店「羊美人」がオープン！ 名物「0.3mm極薄ラム肉タワー」で感動の食体験を！ きのこ・高麗人参がもらえる開店記念キャンペーンを2月末まで実施中
株式会社サンシャイニー（東京都豊島区）は、2026年1月7日、【薬膳麻辣湯鍋 羊美人-Yang Mei Ren-】（ヤンメイレン）を、池袋東口エリアにオープンしました。
"食べて美味しい 見て楽しい"
当店は健康食材をふんだんに盛り込んだ薬膳麻辣湯鍋の専門店です。極薄ラム肉のしゃぶしゃぶを、和漢薬膳師の店主が調合した自慢の薬膳スープ、厳選した国産きのこと一緒に楽しんでいただけます。
美容・健康・アンチエイジングといった目的や、その日の気分や体調に合わせて選べるスープや食材。見た目にも美しく、元気になれるメニュー構成で、お客様のビューティー＆ヘルシーを徹底的に応援する食体験をお届けします。
女子会やデート、食べ歩きや仕事帰りのリフレッシュ、特別な日のご褒美ディナーまで、幅広いシーンでご利用ください。
圧巻の0.3mm極薄ラム肉タワー “５秒半レア”でとろける感動体験を
高性能ミートスライサーでわずか0.3mmにカットした極薄ラム肉を、自社開発の特注「肉富士皿」（意匠登録・商標登録出願中）に美しく積み上げた「ラム肉タワー」
ドライアイスの煙が立ち昇るその姿は、ここでしか体験できない唯一無二のビジュアルと圧倒的な存在感を放ちます。
「ラム肉タワー」に使用する「富士肉皿」は彫刻家によるオリジナルデザイン
湯にくぐらせるのはわずか5秒。半レアで味わうことで、口の中でとろける食感と、薬膳スープ×ラムの旨みが重なり合い、これまでにない“未体験の感動”を生み出します。
極薄ラム肉はオーダーごとにスライサーでカットしてお出しします
ラム肉は、オメガ3脂肪酸や鉄分を多く含み、高タンパク・低カロリー、さらに脂肪燃焼効を助ける栄養素L-カルニチンが豊富で、健康的な身体づくりに適したダイエット食材としても注目されています。
さらに当店のラム肉は、国内流通量1％のアイスランド産を使用。大自然の中、完全放牧でハーブやベリーを食べて育つ「幻の極上品」です。クセや臭みが非常に少なく、柔らかくきめ細やかな赤身の風味と、脂の上品な甘さをご堪能ください。
また、ラム肉以外にも、沖縄産きびまる豚、日本三大和牛の松坂牛もご用意しています。
【美容】【健康】【抗老化】 店主調合の選べる３種の薬膳スープ
仕切りのついた鴛鴦鍋で２種類の味付けを同時に堪能できます
薬膳スープは、和漢薬膳師の資格を持つ店主・千葉拓也がオリジナルで調合。目的別に【美容】【健康】【抗老化】の３種から、その日の体調や気分に合わせて選ぶことができます。
☆は使用される薬膳の一例
【美容スープ】美容に特化したオリジナルスープ
☆紅花(コウカ)
・血液の流れを良くし体を温め、冷えを改善する効果があります。
・若返りの効果があるビタミンEが豊富
・便秘の解消
【健康スープ】健康に特化したニンニクベースのスープ
☆赤山椒
・胃腸の働きを助け消化促進
・代謝向上
・リラックス効果
【抗老化スープ】アンチエイジングに特化した生姜ベースのスープ
☆甘草(カンゾウ)
・胃の不調を緩和する
・肝機能の改善
・ガン予防
どのスープも、奥深い味わいの清湯（チンタン）と旨辛い麻辣湯（マーラータン）の2タイプの味付けで提供されます。
薬膳食材の一例。店主が薬膳の知識をもとに、効能と味のバランスを吟味して
スープごとに異なる薬膳食材は、木箱に整然と仕分けされた状態でお持ちします。備え付けの解説シートと見比べながら効能を確認し、形や色、匂いを楽しんだ後に、お客様自身でスープに投入していただきます。
メイン食材としての存在感 「国産きのこの盛り合わせ」
ヘルシー食材の代表格であるきのこは、国産の希少な11種類を盛り合わせにしています。
国産きのこの盛り合わせ
食物繊維が多く含まれるきのこは「腸活」にもぴったり。漢方医学における生命エネルギー「気」を補う食材として、味・香り・栄養のすべてにこだわり抜いて選びました。
絵画のように美しく盛り付けられた色とりどりのきのこは、もはや付け合わせではありません。ラム肉と並ぶもうひとつのメイン食材としてお試しください。
店主・千葉拓也
東京No.1と称されるジンギスカンの名店「羊SUNRISE」にて修行後、羊肉専門店で6年間店長を務め、現場の第一線で経験を積む。有名店とのコラボイベントや、ミシュラン一つ星シェフのイベントで助手を務めるなど研鑽を重ねる。
2021年より本格的に薬膳の研究を開始し、和漢薬膳師（薬膳マイスター）の資格を取得。食材の力を最大限に引き出し、美味しさと身体へのやさしさを両立させる「食」を追求している。
羊肉の目利き、そして薬膳と国産きのこの知識。すべてを融合させ、店主・千葉が自信をもって届ける最高の食材と薬膳スープをご堪能ください。
おすすめメニュー（一例）
■ 薬膳麻辣湯 羊肉コース 6,050円(税込)
本日の前菜３品
生春巻き
-山椒香るソース-
AUS産スパイスラム串
薬膳鍋２種(清湯/麻辣湯)
国産きのこと野菜の盛り合わせ
アイスランド産ラム肉175g
〆の生ラーメン「春よ恋」 or パクチー雑炊
自家製 杏仁豆腐プリン
※ご希望の方は飲み放題を別途追加可能です。
スタンダード飲み放題2200円 / プレミアム飲み放題2800円
【2月末まで】開店記念キャンペーン実施中本日の国産きのこ1種 または 韓国産・生高麗人参をプレゼント
グランドオープンを記念し、2月末までの期間限定でプレゼントキャンペーンを実施中です。
ご来店されたお客様には、「本日の国産きのこ1種」、もしくは「本場韓国産・生高麗人参」のいずれかをプレゼント。
国産きのこは、全国各地から仕入れる希少性の高いものを中心に、日替わりでセレクト。きのこは免疫力向上や腸内環境の改善など、身体を内側からサポートしてくれます。
高麗人参は「百草の王」とも呼ばれ、滋養強壮、血行促進、疲労回復など、美容・健康・アンチエイジングを支える代表的な薬膳食材です。中でも厳選した韓国産は流通量が限られ、生の高麗人参を味わえる機会は非常に希少です。
“美味しさ”だけでなく、“身体が喜ぶ価値”を。
羊美人が自信をもってお届けする薬膳体験をぜひご自宅でもお試しください。
店舗概要
薬膳麻辣湯鍋 羊美人-Yang Mei Ren-（ヤンメイレン）
池袋駅東口より徒歩４分
東京都豊島区東池袋１－２５－８ タカセビル２F
営業時間／17:00～23:00（最終入店21:00）
定休日／水曜日
座席数／58席
個室／有（2人可、4人可、6人可、8人可）
完全個室 2-4名×5席、5-8名×1席
オープンソファ席 2名×1席、2-4名×7席（連結してMAX16名まで対応可)
貸切／可
禁煙・喫煙／分煙（加熱式たばこ限定）完全個室のみ加熱式たばこ利用可
電話番号／03-5927-8840
【公式インスタグラム】
https://www.instagram.com/yang_mei_ren
【食べログ】
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13316896/
お問い合わせ先
株式会社サンシャイニー
info@sunshiny.co.jp
03-6914-2421(#)（TEL&FAX）