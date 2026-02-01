不動産ＤＸ【スモ～ラ】鹿児島県でのリリースに伴う期間限定キャンペーン開始

株式会社田村ビルズグループ

株式会社田村ビルズ（本社：山口県山口市黒川、代表取締役：河村英治）は、自社開発の不動産地図情報DXサービス「スモ～ラ」を鹿児島県で2026年2月1日よりリリースいたしました。

「スモ～ラ」は、自社で不動産仲介事業を行う会社だからこそ、現場で必要とされる機能だけを厳選し、使いやすさを追求した不動産地図情報サービスです。

不動産情報を地図上に”ほんとに、ほんとのピンポイント！”で表示し、煩雑な情報収集に費やしていた時間を大幅に削減いたしました。希望の条件に合う最適な物件情報を瞬時に探し出し、タイムリーかつスピーディーな物件探しが可能なサービスで、ハウスメーカーや工務店、不動産仲介会社で導入・活用されています。

現在「スモ～ラ」では、鹿児島県のリリースに伴う期間限定の60日間無料トライアルキャンペーンを実施中。今後、九州全県への提供を目指し、より多くの方に愛されるサービスとして、ユーザーの声をもとにアップデートを続けてまいります。

【スモ～ラの概要】

サービスリリースエリア（山口県・熊本県・福岡県・佐賀県・大分県・長崎県・鹿児島県）無料トライアルの申込みはこちら :https://sumora.info/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease_kagoshima

「探す手間」から「届ける納得」へ。

住宅・不動産営業において最大の課題は、膨大な情報収集と資料作成にかかる時間と労力です。FAXや紙図面、複数ポータルを行き来する作業は、担当者の生産性を著しく低下させます。

「スモ～ラ」は、こうした課題を解決するために開発された 不動産地図情報DXサービスです。

2025年7月～9月にスモーラのトライアルを実施いただいたハウスメーカー営業45人の声を基にしております。

物件情報を“ほんとに、ほんとのピンポイント”で地図上に表示し、学校区・ハザードマップ・周辺施設などの情報もワンクリックで重ね合わせて表示が可能。

現場でお客様と同じ画面を見ながら提案できるため、スピードと説得力のある営業活動が実現します。また、お客様が「自分で選べる」ことで納得感を持ち、商談のスピードを格段に向上させることが可能です。

また、過去の売出履歴や資料の印刷機能など、商談現場で即戦力となる機能を搭載。これまで情報収集や資料作成に割かれていた時間を大幅に削減し、営業担当者が「成約につながる提案」に集中できる環境を提供いたします。

「スモ～ラ」は、ハウスメーカー・工務店・不動産仲介会社の皆様にとって、営業効率を高め、提案力を強化する“新しい当たり前”となるサービスになることをお約束いたします。

【スモ～ラの機能】

◆エリアや物件種別ごとに複数表示可能

◆ハザードマップや学校区などと重ねて表示できる

◆公図（字図）も表示可能（一部対応エリアのみ）

◆過去の売出情報をチェックできる

◆物件概要資料をすぐに印刷でき、急な来店にも対応可能

◆インターネット環境があればどこでも使用可能 など

スモ～ラHP

■田村ビルズグループ会社情報

スモ～ラHP :https://sumora.info/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease_kagoshima無料トライアルのお申し込みはこちら :https://sumora.info/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease_kagoshima

山口県山口市と福岡県福岡市に本社を置き、建築・不動産事業や環境リサイクル事業を手掛ける。稲盛和夫氏の経営哲学「フィロソフィ」を自社流にアップデートし、”「どこで」ではなく、「誰と」働くか”をコンセプトにしている。

【140年の歴史が示す信頼と実績】

田村ビルズは140年を超える歴史があります。明治12年創業時は、こんにゃく製造販売業よりスタートしましたが、時代のニーズにあわせて変化を繰り返し、現在では環境リサイクル部門、建築・不動産部門を主力とした企業グループとなっています。時代の変化を成長へとつなげていくのが、私たちのDNAであり、強みと自負しております。

【地域に根ざした不動産のスペシャリスト】

田村ビルズは、山口県で不動産仲介取引実績トップを誇ります。※レインズ調べ

山口市、周南市、下松市、下関市、宇部市、防府市など、山口県内各都市の賃貸仲介、不動産販売、建築、リフォーム業を通じて、どこよりも詳しく新しい山口の不動産情報を収集しております。

【ものづくり企業として創造力と技術力】

私たちは、地元山口に暮らす生活者のニーズを叶える物件を、土地の仕入れから、建物の設計、実際の施工までトータルでプロデュースする「ものづくりの企業」です。

また、当社グループ内には、一級建築士をはじめ、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、一級造園施工管理技士と多数の有資格者が在籍しています。

山口本社福岡本社

代表取締役：田村 伊幸

所在地：山口本社 〒753-0851 山口県山口市黒川400-1 / 福岡本社 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 大名ガーデンシティ10F

設立年月日：昭和47年1月1日

従業員数：グループ全体259名(2026年1月1日時点)

主な事業：不動産売買仲介事業、賃貸管理事業、戸建分譲事業、新築・リフォーム事業、足場工事業、投資用アパート企画・販売事業、賃貸仲介、不動産テック事業、カフェ事業

Official Site：https://tamura-builds.co.jp/