オーシャンマリン株式会社 2026年2月１日付でジーライオングループへ参画

株式会社ジーライオン阪南マリーナ沖

GLION GROUP（ジーライオングループ/所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊池秀武）は、オーシャンマリン株式会社(本社：大阪府岸和田市 代表取締役：福井理恵子)が2026年2月1日付でジーライオングループの一員となったことをお知らせいたします。

阪南マリーナ全景泉大津マリーナ全景グループ参画の背景と事業基盤の強化

オーシャンマリン株式会社は、マリーナ運営、船舶関連サービス、海洋レジャー分野において豊富な実績と専門性を有しており、これまで多くの顧客から高い評価を得てまいりました。

本件により、同社はジーライオングループのネットワークおよび経営基盤のもと、さらなる事業拡大とサービス品質の向上を目指してまいります。

阪南マリーナ BBQ風景泉大津マリーナ 修理工場

ジーライオングループは、「人と海、人と街をつなぐ価値創造」をテーマに、マリーナ事業、観光・レジャー、都市開発など多角的な事業を展開しています。オーシャンマリン株式会社の参画により、海洋関連事業におけるシナジーを最大化し、国内外に向けた新たな価値創出を加速してまいります。

なお、本件によるオーシャンマリン株式会社の社名、所在地、事業内容に変更はなく、従来どおりの体制で事業を継続いたします。

今後もジーライオングループは、グループ各社の強みを生かしながら、持続可能な海洋・マリーナ事業の発展と地域社会への貢献に取り組んでまいります。

会社概要

会社名 ：オーシャンマリン株式会社

所在地 ：大阪府岸和田市地藏浜町7番地

事業内容：マリーナ運営、船舶関連事業、海洋レジャー事業 等

URL ：https://www.ocean-marine.jp(http://www.ocean-marine.jp/)

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp