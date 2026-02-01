2/1(日)ライオン×ちびまる子ちゃん「このハブラシ、もう替えなきゃじゃん！」キャンペーンがスタート！コラボ動画の他、限定グッズが当たるXキャンペーンやデジタルポイントが当たる購入キャンペーンを実施。
ライオン株式会社（本社：東京都台東区、以下ライオン）は、ライオンのオーラルケア商品と「ちびまる子ちゃん」がコラボレーションした「このハブラシ、もう替えなきゃじゃん！ 」キャンペーンを、
2026年2月1日（日）から開始します。
まるちゃんと花輪クンが、ハブラシ交換を訴求する動画をX(旧Twitter)などで公開、オリジナル賞品が当たるX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも同時に展開します。
さらに、対象商品購入でデジタルポイントが当たるキャンペーンも実施！300円（税込）以上購入で
3,000円分のデジタルポイント、800円（税込）以上購入で10,000円分のデジタルポイントが、
応募した方の中から抽選で合計1,150名様に当たります。Lidea（※1）では、ちびまる子ちゃん
オリジナル記事やちびまる子ちゃんとコラボしたオーラルアイテムナビもご用意。
詳しくはライオン×ちびまる子ちゃんキャンペーンサイトをご覧ください。
https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan_2602/index
※1 Lidea：「ライオン（LION）」と ideaを組み合わせたことばで、ライオン株式会社が運営する生活情報Webメディアです。あなたの日々のくらしを豊かにするために、「役立つ」「楽しむ」「深める」体験をお届けしています。
リディアについて | Lidea(リディア) by LION ：https://lidea.today/about
＜Web動画「ちびまる子ちゃんオリジナル動画／25秒／ライオン」YouTube URL＞
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wW9pABoHwd4 ]
■X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーン
まるちゃんと花輪クンが、ハブラシ交換を訴求するオリジナル動画をX(旧Twitter) やYouTubeなどで公開。オリジナル賞品が当たる、X(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも同時に展開！
1か月以上使用して毛先が開いたハブラシでは、歯垢除去率が26%ダウン（※2）することを知った
まるちゃんが「ガーン」と驚く姿は見逃せない！
※2「1分間のブラッシング回数240回」×「1回のブラッシング時間3分」×「1日2回（1か月で60回）」で算出した回数
（43,200回）を200g荷重でブラッシングして作製したサンプルを用いた顎模型での清掃力評価
フォロー＆リポストキャンペーンでは、「ガーン」と驚くまるちゃんがデザインされた、
オリジナルエコバッグ（フェイスポーチ付）などが当たります。
■対象商品買って当たるキャンペーン
対象商品購入でデジタルポイントが当たるキャンペーンを実施！
300円（税込）以上購入で3,000円分のデジタルポイント、800円（税込）以上購入で10,000円分の
デジタルポイントが、対象商品を購入して応募した方の中から抽選で合計1,150名様に当たります。
さらに、ライオン製品のハブラシ3本以上お買い上げいただいたレシートでご応募いただくと、
当選チャンスが5倍になります。
URL：https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan_2602/index
■さくら家×ライオン研究員 対談コンテンツについて
1か月使用したハブラシでは、しっかりみがいても磨き残しがあることを、さくら家と花輪クンが
ライオンの研究員から教えてもらう楽しいストーリーです。
＜Lidea：https://lidea.today/articles/004185＞
ハブラシ×研究員記事（2/2（月）10：00公開）
■「オーラルアイテムナビ」について
ちびまる子ちゃんとコラボしたオーラルアイテムナビを新たに用意。
あなたの性格タイプや、オススメのオーラルケア商品が分かります。
＜「オーラルアイテムナビ」サイトURL＞
https://lidea.today/shindan/oralitemnavi_2026
ライオン×ちびまる子ちゃん このハブラシ、もう替えなきゃじゃん！キャンペーン事務局
メールアドレス： lion_chibimarukochan_2602@webcamp.jp
電話番号：0120-900-279
※電話番号はお間違えのないように、ご注意ください。
受付期間：2026年2月1日（日）～2026年5月29日（金）
（土・日・祝日を除く）
受付時間：10:00 ～17:00
(C)さくらプロダクション/日本アニメーション