[住まいサーフィン]資産性の保たれやすいマンションがわかる首都圏エリア別「沖式儲かる確率上位マンションランキング」2026年2月版公表

不動産ビッグデータでビジネス展開するスタイルアクト株式会社（東京都中央区・代表取締役：沖有人）は、首都圏のマンションのうち、資産性の保たれやすさを確率で示した指数「沖式儲かる確率」のエリア別上位マンションランキング2026年2月版を自社が運営する「住まいサーフィン（ https://www.sumai-surfin.com/ ）」にて公表しました。

昨今のマンション価格の高騰を受け、購入検討時に資産性を重視する消費者の割合が高まりつつあります。このような社会動向と消費者ニーズをふまえ、「住まいサーフィン」では資産性を重視したマンション選びの支援を目的に、首都圏のマンションを「沖式儲かる確率」の高い順にランキング化し、毎月発表しています。対象物件は、首都圏で販売中および販売予定のマンションで、本リリースでは9エリアにおける“スタンダード（*）”物件と“家活（*）”物件それぞれ1位の物件のみを公表しています。

2月公表分は、2026年1月8日時点で販売もしくは販売予定が確認できた物件を対象としています。

今回、該当する物件は、以下のとおりです。それぞれ各エリアの1位以下の物件については、「住まいサーフィン」にて公開します。

* スタンダード対象物件は、「3LDKや4LDKの間取りの戸数が多い」マンション、家活対象物件は、「1LDKや2LDKの間取りの戸数が多い」

マンションを示します。

「住まいサーフィンページ」URL

https://www.sumai-surfin.com/product/okishiki/index.php

■「沖式儲かる確率」について

過去の物件の含み益が出た割合をカテゴリー毎に算出し、その物件の属するカテゴリー別数値を平均して算出しています。

カテゴリーは徒歩圏であれば、5分以内、10分以内のように分割されています。

対象カテゴリーは、立地（行政区・駅・徒歩）、物件属性（総戸数・階数・面積帯・価格帯）などで構成されています。

この結果検証は以下で証明されています。儲かる確率が高い程、中古になって価格が値上がりしていることを表しています。

（グラフ）儲かる確率別中古騰落率

≪住まいサーフィン サイト概要≫

「分析情報で生活を豊かにする」マンションの無料会員制セカンドオピニオンサイト。

マンションの売買をする時に知りたい情報を”見える化”し、購入・売却検討者が知ることが難しかった不動産情報を得られる。

マンションの査定価格・相場情報と会員の物件評価・デベロッパー評価・マンション購入者の体験談、などの豊富なコンテンツを持つ。

マンション査定207万戸、新築マンション価格表13万戸、最近2年の全新築物件の価格予想を掲載。会員数は約30万人（2023年11月時点）。

業界最大級の不動産ビッグデータカンパニーとして、年間1億件を超える不動産情報を調査・分析するスタイルアクト株式会社が運営している。

■ 住まいサーフィンの目的：https://www.sumai-surfin.com/guide/aboutus/

■ 住まいサーフィンの使い方：https://www.sumai-surfin.com/k/static/sumaiSurfinTrotter/

■ 新築マンション価格の査定方法：https://www.sumai-surfin.com/guide/shinchiku_jika.php

＜会社概要＞

社名： スタイルアクト株式会社

代表： 代表取締役 沖 有人（おき・ゆうじん）

本社所在地： 東京都中央区銀座5-9-18 AMINAKA銀座ビル

電話番号： 03-5537-6333（代表）

ホームページ： https:// styleact.co.jp/

設立： 1998年11月

資本金： 5,000万円

社員数： 50名

事業内容： コンサルティングおよび調査、IT関連業務、不動産仲介業、不動産賃貸管理業

主なサービス： 「タワーマンション節税」を始めとする、タックスマネジメントを組み合わせた、

不動産投資手法のコンサルティング

マンションの無料会員制情報サイト「住まいサーフィン」（会員30万人）

賃料査定サービス「スタイルレント」

住宅系不動産に関する法人・個人向けのコンサルティング・調査サービス