2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/8(日)のスペシャルウィーク企画は・・・

TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！

radikoライブURL：https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS

TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。

テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2月8日（日）の主な放送内容はこちら！

目覚めのウルフ

2月8日（日）7：00～7：30

2月8日（日）の『目覚めのウルフ』では、ゲストに新日本プロレス社長の棚橋弘至さんをお迎えしてお届けします。お二人へ皆さまからのメッセージをお待ちしております！

メールアドレス：wolf@tbs.co.jp

日曜日の朝を笑顔に ONE-J

2月8日（日）8：00～10：00

2月8日（日）の『ONE-J』では、パートナーのRCCラジオ名物パーソナリティ・横山雄二アナとともに、スペシャルゲストに青木さやかさんをお迎えし2時間お送りいたします！

メッセージをくれた方の中から抽選で「元祖広島流お好み焼きの詰め合わせ」を10名にプレゼント！

たくさんのメッセージをお待ちしております。

メールアドレス：onej@onej.jp

安住紳一郎の日曜天国

2月8日（日）10：00～11：55

2月8日（日）の『安住紳一郎の日曜天国』では、ゲストにみうらじゅんさんをお迎えしてお届けします。

20周年を記念して、初の番組グッズが爆誕！メッセージをくれた方の中から抽選で「オリジナルぬいぐるみ＆キーホルダー」をプレゼント！

たくさんのメッセージをお待ちしております。

メールアドレス：nichiten@tbs.co.jp

ハガキ：〒107-8066 TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」係

Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～

2月8日（日）12：00～12：55

2月8日（日）の『アンジーラジオ』では、スペシャル企画「そろそろ"優"勝SP」をお送りします！

アンジーラジオも、スペシャルウィークでそろそろ"優"勝したい！という事で、アンジーが尊敬する先輩、高橋"優"さんがゲスト！「音楽」と「言葉」について深く語り合います！お二人へ皆さまからのメッセージ、お待ちしております。

メールアドレス：kanau@tbs.co.jp

Twitter公式ハッシュタグ：#アンジーラジオ

爆笑問題の日曜サンデー

2月8日（日）13：00～17：00

2月8日（日）の『爆笑問題の日曜サンデー』では、スペシャル企画「田中と対戦 くちイントロクイズ」を行います！

爆笑問題・田中裕二さんに、生放送中に電話で「くちイントロ」を出題してください！

出題してくれた人には、イントロの勝敗に関係なく『日(ニチ)ロルチョコ』をプレゼント。たくさんの方の挑戦をお待ちしております！

メールアドレス：nichiyou@tbs.co.jp

ハガキ：〒107-8066 TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」

お楽しみに！