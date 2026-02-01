〈タカシマヤ ゲートタワーモール〉営業時間変更のお知らせ【2026年3月1日(日)~】

写真拡大

株式会社 ジェイアール東海高島屋


株式会社ジェイアール東海高島屋は、2026年3月1日(日)より、タカシマヤ ゲートタワーモールの通常営業時間を改定することを決定しましたので、お知らせいたします。




【実施日】


　2026年3月1日(日)より




【営業時間】


　〈変更前〉午前10時～午後9時 → 〈変更後〉午前10時～午後8時




※日程・営業時間は変更となる場合がございます。


※一部の店舗の営業時間が異なります。




《上記営業時間と異なる営業時間の店舗一覧》


・地下1階 ビープル：午前9時～午後9時


・1階 サラベス：午前9時～午後10時


(ラストオーダー フード：午後9時、ドリンク：午後9時30分)


・1階 スターバックス コーヒー：午前7時～午後10時


・6階 名駅かわい眼科：午前10時30分～午後2時、午後4時～7時


（休診日：火曜日・毎月第3月曜日）


・7階 ボーネルンド あそびのせかい[キドキド]：午前10時～午後5時


（最終受付 午後4時30分）


・8階 三省堂書店：午前10時～午後9時


・8階 ブックス＆カフェ（三省堂書店内）：午前10時～午後9時


（ラストオーダー フード・デザート：午後8時15分、ドリンク：午後8時30分）




以上