〈タカシマヤ ゲートタワーモール〉営業時間変更のお知らせ【2026年3月1日(日)~】
株式会社ジェイアール東海高島屋は、2026年3月1日(日)より、タカシマヤ ゲートタワーモールの通常営業時間を改定することを決定しましたので、お知らせいたします。
【実施日】
2026年3月1日(日)より
【営業時間】
〈変更前〉午前10時～午後9時 → 〈変更後〉午前10時～午後8時
※日程・営業時間は変更となる場合がございます。
※一部の店舗の営業時間が異なります。
《上記営業時間と異なる営業時間の店舗一覧》
・地下1階 ビープル：午前9時～午後9時
・1階 サラベス：午前9時～午後10時
(ラストオーダー フード：午後9時、ドリンク：午後9時30分)
・1階 スターバックス コーヒー：午前7時～午後10時
・6階 名駅かわい眼科：午前10時30分～午後2時、午後4時～7時
（休診日：火曜日・毎月第3月曜日）
・7階 ボーネルンド あそびのせかい[キドキド]：午前10時～午後5時
（最終受付 午後4時30分）
・8階 三省堂書店：午前10時～午後9時
・8階 ブックス＆カフェ（三省堂書店内）：午前10時～午後9時
（ラストオーダー フード・デザート：午後8時15分、ドリンク：午後8時30分）
