【BARONY、クボタスピアーズ船橋・東京ベイとサプライヤー契約を締結】

株式会社京福堂

『「価値ある人生」を共に刻む』京福堂（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：関 崇樹）が展開するメンズコスメブランド「BARONY」（バロニー）は、ジャパンラグビー リーグワンに所属するラグビーチーム「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」（運営：株式会社クボタ、以下「クボタスピアーズ」）と、2026年2月1日（日）よりサプライヤー契約を締結することをお知らせいたします。本契約により、BARONYはクボタスピアーズの選手およびチーム関係者に向けて、毎月BARONYの商品を提供し、ハードなトレーニングや試合に挑み続ける日々のコンディション維持をサポートしてまいります。

スポーツ支援への取り組みについて

BARONYは、「挑戦する人の、そばにあるケア」として、日々のコンディションづくりを支えるプロダクトを展開してきました。

極限まで身体と向き合い、常に高いパフォーマンスを求められるトップアスリートにとって、日々のセルフケアやコンディション管理は競技力を支える重要な基盤です。クボタスピアーズが掲げる「挑戦し続ける姿勢」や「チームとしての強さ」は、挑戦を支える存在でありたいと考えるBARONYのブランド思想と強く共鳴しています。

この想いの一致から、選手の挑戦を製品面から支えるサプライヤー契約の締結に至りました。

契約内容

本契約に基づき、BARONYは以下のサポートを実施します。

- クボタスピアーズの選手・関係者へ、BARONY商品を毎月継続的に提供- 日々のトレーニング後や試合期間中における、コンディション維持・管理を支援- トップレベルの競技環境における使用を通じ、製品価値の向上を目指す

BARONYは、選手一人ひとりが最高の状態でプレーに臨める環境づくりに貢献してまいります。

今後の展望

BARONYは、スポーツに本気で向き合う人々の「挑戦を支える存在」でありたいと考えています。



本サプライヤー契約を通じて、クボタスピアーズとともに歩みながら、アスリートのパフォーマンスを支援し、その価値を社会へ広く発信してまいります。

BARONYは、クボタスピアーズの挑戦を全力で応援しています。

クボタスピアーズ船橋・東京ベイについて

ジャパンラグビーリーグワンに所属するラグビーチーム。高いフィジカルと組織力を武器に、日本ラグビー界を代表するクラブとして活躍している。



公式サイト：https://www.kubota-spears.com/

BARONYについて

BARONYは、日常からアスリートまで幅広いシーンに寄り添い、コンディションを整えるためのケアプロダクトを展開するブランドです。一人ひとりが自分のベストを発揮できる毎日を支援しています。

公式サイト：https://barony.jp/

社名 ：株式会社京福堂

本社所在地：大阪府大阪市西区靱本町2丁目3－2なにわ筋本町MIDビル10階

代表者 ：代表取締役社長 関 崇樹

設立 ：2013年7月19日

資本金 ：2,000,000円

事業内容 ：健康食品の企画・通信販売

会社URL ：https://kyoufukudou.jp/