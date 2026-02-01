Vポイントがもっと貯まる2カ月！『クーポン祭り』2月1日スタート

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで、Vポイントがお得に貯まる「クーポン祭り」（https://vpoint.net/vc2）を開催します。モバイルVカード対応店舗全店で使える「毎週配信！1週間ずっと2倍クーポン」や、さまざまなVポイント提携先の利用でVポイントがもらえるクーポンなど、通常よりもお得にお買い物やお食事を楽しめるキャンペーンです。さらに抽選で、最大でお買い物金額相当分のVポイントが当たる「お買い物最大無料キャンペーン」も実施します。

「クーポン祭り」は、VポイントアプリやVポイントサイトで対象クーポンを事前にセットし、対象店舗でのお会計時にTカードまたはモバイルVカードを提示するだけで特典のVポイントが獲得できる、誰でも簡単に参加いただけるキャンペーンとなっております。

クーポンの使い方動画はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=lWIXzB7FI1Y

今回のキャンペーンでは、さまざまなお得なクーポンをご用意しております。モバイルVカードのご利用で、お会計で貯めた通常ポイントが2倍になる『毎週配信！1週間ずっと2倍クーポン』（※1・2）や、クーポンセット後、2026年1月以降初めてモバイルVカードを提示した方にVポイント50ポイントを進呈する『2026年初めてモバイルVカード利用クーポン』（※1）。そのほか、Vポイント提携店舗やネットサービスで使えるお得なクーポンも配信いたします。

※1 キャンペーン期間中にクーポンセット後、モバイルVカードの提示で300円（税抜・値引き後）以上貯まるお会計が対象です。

※2 新しいクーポンは毎週日曜日に配信されるため、配信ごとにセットが必要となります。キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけます。特典ポイントの上限はお一人につき最大10,000ptです。

さらに、キャンペーン期間中に「クーポン祭り」対象のクーポンを利用した方の中から抽選で100名さまに、最大でお買い物金額相当分のVポイントが当たる「お買い物最大無料キャンペーン」も実施します。抽選でお買い物が最大実質無料（※3）になる、大変お得なチャンスです。

※3 特典ポイントは、「参加条件を満たす1回のお会計で貯まった通常ポイント数×200pt」で算出いたします。特典ポイントの上限はお一人につき最大100,000ptです。特典ポイントは有効期限が定められたVポイントです。（有効期限：2026年7月31日）

節約意識が高まる中、ポイントを貯めている人の91.9%がポイ活は「普段から意識」する節約術として定着しています。しかし、約3人に1人がポイ活を「継続できなかった」経験を持ち、全国で年間9,234億円分ものポイントが取りこぼされている可能性があることが調査（※4）により明らかになっています。

今回の「クーポン祭り」は、アプリやサイトでクーポンをセットするだけで、対象店舗のご利用時に自動的にVポイントが貯まるキャンペーンです。日常のお買い物やお食事で自然にVポイントが貯まるため、取りこぼしを防ぎながら手軽にお得を実感いただけます。ぜひこの機会に、「無理なく自然に貯まるポイ活」をお楽しみください。

※4 節約意向とポイ活習慣に関する調査（CCCMKホールディングス株式会社）／“取りこぼしポイント“算出（株式会社野村総合研究所） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001178.000000983.html

CCCMKHDは、ポイントと決済が融合した「Vポイント」がお客さまにとって親しみのある「みんなのポイント」となるよう、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

＜「クーポン祭り」キャンペーン概要＞

・キャンペーン名：「クーポン祭り」

・キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

・キャンペーンサイト：https://vpoint.net/vc2

・参加方法：

（1）VポイントアプリやVポイントサイトでクーポンをセット

（2）対象のVポイント提携先を利用する

（3）お会計時にVポイントが貯まるカードを提示する

■目玉クーポン1

・クーポン名：毎週配信！1週間ずっと2倍クーポン

・配信期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

・対象：クーポンセット後、モバイルVカードを提示した、300円（税抜・値引き後）以上のお会計

※ 新しいクーポンは毎週日曜日に配信されるため、配信ごとにセットが必要となります。

・特典：当クーポンが適用されるお会計で貯めた通常ポイントが2倍

※ 特典ポイントは有効期限が定められたポイントを進呈します。（有効期限:2026年7月31日まで）

※ 特典ポイントの上限：10,000pt

■目玉クーポン2

・クーポン名：2026年初めてモバイルVカード利用クーポン

・配信期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

・対象： クーポンセット後モバイルVカードを提示した、300円（税抜・値引き後）以上のお会計

※ 2026年1月1日から本クーポンセット前までに、モバイルVカードのご利用が無い方が対象です。

・特典：50pt

※ 特典ポイントは有効期限が定められたポイントを進呈します。（有効期限:2026年7月31日まで）

＜【クーポン祭り】お買い物最大無料相当のVポイント当たるキャンペーン 概要＞

■「クーポン祭り」お店やネットで貯まるクーポンラインアップ（一部）

・キャンペーン名：【クーポン祭り】お買物最大無料相当のVポイント当たるキャンペーン

・キャンペーン期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

・キャンペーンサイト：https://vpoint.net/vc2

・内容：キャンペーン期間中に「クーポン祭り」対象のクーポンを利用した方の中から抽選で100名さまに、最大でお買い物金額相当分のVポイントが当たります。

・特典ポイント進呈時期：2026年4月下旬頃

※ 「クーポン祭り」対象クーポンは、キャンペーンサイトをご確認ください。

※ 特典ポイントは、「参加条件を満たす1回のお会計で貯まった通常ポイント数×200pt」で算出いたします。

※ お会計200円につき通常ポイント1ポイントが進呈されることを基準に、特典ポイントを設定しています。

※ 特典ポイントの上限はお一人につき最大100,000ptです。

※ 特典ポイントは有効期限が定められたポイントを進呈します。（有効期限：2026年7月31日）