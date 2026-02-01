TSURUMIこどもホスピス開設10周年記念事業　チャリティコンサート2026 井上芳雄 STAGE of HARMONY ～あなたと生きる しあわせのひみつ～

株式会社サンライズプロモーション

2026年7月1日（水）、公益社団法人こどものホスピスプロジェクトは、同法人が運営する「TSURUMIこ どもホスピス」開設10周年を記念し、NHK大阪ホールにて、チャリティコンサート 「井上芳雄 STAGE of HARMONY ～あなたと生きる しあわせのひみつ～」 を開催いたします。

上段左から：井上芳雄、クミコ、平原綾香、上白石萌音 中段左から：三浦宏規、小林唯、 中野太一 下段左から：大貫祐一郎、足立浩、寺尾陽介、長崎祥子〈メインビジュアル〉 MEM inc. アートディレクター／デザイナー 前田健治

本公演は、ミュージカル俳優・井上芳雄の呼びかけに賛同した仲間たちの協力により実現しました。 出演者は井上芳雄をはじめ、クミコ、平原綾香、上白石萌音、三浦宏規、小林唯、中野太一。 演奏は、音楽監督およびピアノを担当する大貫祐一郎のもと、足立浩（ドラム）、寺尾陽介（ベース）、 長崎祥子（キーボード）が務めます。TSURUMIこどもホスピスに集う子どもたちの声を取り入れながら、心温まる歌と音楽のステージをお届けします。 客席前方にはフラットなスペースを設け、ケアが必要な子どもたちが安心して楽しめる環境をつくります。また、会場に来場できない病気と共に過ごす子どもたちや全国のこどもホスピスの仲間たちとはライ ブ配信を通じて、それぞれの場所から同じ時間を共に過ごせるようにします。音楽が結ぶ絆を通じて、TSURUMIこどもホスピスの存在を広く知っていただき、支援の輪が広がることを願っています。ぜひご高覧ください。

※なお、本公演の収益は「TSURUMIこどもホスピス」の活動を応援する力として全額寄付いたします。

■公演概要

■発起人のことば

TSURUMIこどもホスピスチャリティコンサート2026実行委員長：井上芳雄

2019年3月に出演した舞台『十二番目の天使』の準備中、新聞で難病と闘った 「秋人（しゅうと）くん」の記事を目にしました。ご家族にご連絡を差し上げ、 舞台にご招待したことが、彼との出会いでした。秋人くんに会うことはできませ んでしたが、ご両親から「TSURUMIこどもホスピス」で過ごした時間のことを伺い、私は初めてその存在を知りました。 限られた時間を生きる子どもたちとそのご家族のために、こんなにも温かく、尊厳を大切にする場所があることに深く心を打たれました。エンタテインメントに携わる者として、私にも何かできることがあるのではないか――そんな思いか ら、音楽監督の大貫祐一郎さんと共にTSURUMIを訪れ、クリスマスコンサートを開催するなど、交流を重ねてきました。そうした経験を積み重ねる中でスタッフの方々とも親しくなり、「コンサートという形で、活動の輪をもっと広げられないだろうか」と語り合う機会が生まれ、その思いを形にするべく、具体的な準備を進めてきました。 エンタテインメントは、人と人とをつなぐ力をもっています。今回のコンサートを通じて、より多くの方にTSURUMIのことを知っていただき、ご寄付という形で支援の輪が広がり、そして子どもたちに「楽しかった！」と思ってもらえる、かけがえのない時間をお届けできればと願っています。 しあわせは今ここにある…その思いを込めて、皆さまと共に心に残るひとときを紡いでいけたら幸いです。

■TSURUMIこどもホスピス設置の背景

主催者：TSURUMIこどもホスピス 代表理事 高場秀樹

私が活動を始めたきっかけは、重度の障害を持つわが子を授かったことでした。未来を模索する中で出会った英国の「こどもホスピス」の理念に深く共感し、2016年、多くの方々の協力を得て日本初の民間主導による「TSURUMIこどもホスピス」を大阪・鶴見に開設しました。日本には生命を脅かす病（LTC）を抱える子どもが約2万人います。 私たちは、治療と同じくらい「子どもらしく過ごす時間」や「尊厳を守る時間」こそが生きる喜びにつながると考えています。ここは、入院中や自宅療養中の子どもたちが、家族、きょうだいと共に「やってみたい」を叶えるための、第2のわが家のような場所です。 施設の運営は、年間約1億円におよぶ皆様からの寄付によって支えられています。 音楽や芸術を愛する皆様の豊かな感性と共感力は、子どもたちの日常を支える大きな力になります。 こどもホスピスの存在が「みんなが知っているもの」になることで、支援の輪はさらに広がり、子どもたちの“今”を支える社会が育まれていく――私はそう信じています。

ビジュアルテーマ

ひとつのいのちと、それを支えるさまざまな想いのかたち

みんなが寄り添い楽しく心踊るような、そんな大きな大きな

しあわせの木

MEM inc. アートディレクター／デザイナー 前田健治

■出演者プロフィール

井上芳雄

福岡県出身。2000年『エリザベート』皇太子ルドルフ役でデビュー。以降、舞台を中心に活躍し演劇賞を多数受賞。近年の主な出演作に『ダディ・ロング・レッグズ』、『エリザベート』、『二都物語』、『ナイツ・テイル -騎士物語-』、『桜の園』など。また、コンサートの開催、音楽・バラエティ番組への出演など意欲的に活動。レギュラー番組「井上芳雄 by MYSELF」（TBSラジオ、毎週日曜）、「美しい日本に出会う旅」（BS-TBS、毎週水曜）、「はやウタ」（NHK総合、司会）、「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」（WOWOW）が放送中。

クミコ

1982年シャンソニエ「銀巴里」でプロ活動をスタート。2002年「わが麗しき恋物語」がヒット、10年「INORI～祈り～」で第61回NHK「紅白歌合戦」初出場。14年、「広い河の岸辺～The Water Is Wide～」がロングヒットして話題に。24年岩谷時子賞特別賞受賞。25年6月シャンソンベストアルバム「シャンソンティックな歌たち～「出逢い」 が歌を運んだ」をリリースするなど、様々なメディアへの出演、全国各地でのコンサートなど各方面で精力的に活動中。

平原綾香

2003年に「Jupiter」でデビュー。日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞等、歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受ける他、サックスプレーヤー、ミュージカル俳優、声優、映画の吹き替え、ナレーション、女優としてドラマに出演するなど多方面で活動。毎年コンサートツアーを開催。ミュージカルは『ラブ・ネバー・ダイ』 『メリー・ポピンズ』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』他、多数に出演。世界中のこどもたちを応援することを目的に『平原綾香 Jupiter 基金』を設立。今年で11年目を迎える。

上白石萌音

1998年鹿児島生まれ。2011年のデビュー以降、映画『舞妓はレディ』『君の名は。』『ちはやふる』『夜明けのすべて』『3５年目のラブレター』、ドラマ「恋はつづくよどこまでも」「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」「カムカムエヴリバディ」「法廷のドラゴン」「ちはやふるーめぐりー」、舞台「ジェーン・エアー」「ナイツ・テイル -騎士物語-」「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」などに出演。エッセイなど執筆するほか、ナレーターや歌手としても活動。歌手活動10周年となる26年にはアルバム「texte」のリリースやライブを行う 。

三浦宏規

三重県出身。5歳よりクラシックバレエを始め、全国バレエコンクールで数多くの成績を収める。 ミュージカル「のだめカンタービレ」、「赤と黒」、舞台「千と千尋の神隠し」の演技で第49回菊田一夫演劇賞を受賞。近年の出演作は、ミュージカル『レ・ミゼラブル』、『デスノート THE MUSICAL』など。2月「Julian MacKay & Friends Ballet Gala ～The Art of Dance～」公演に特別出演。2月～3月ミュージカル『刀剣乱舞』 髭切 単騎出陣、 5月～6月ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』出演予定。

小林唯

兵庫県出身。2013年劇団四季研究所入所。同年9月に『コーラスライン』で初舞台を踏み、『キャッツ』（スキンブ ルシャンクス役）、『アラジン』（アラジン役）、『パリのアメリカ人』（アンリ・ボーレル役）、『美女と野獣』（ビースト役）など数々の作品で主要な役を務める。23年退団後は『この世界の片隅に』（水原哲役）、『レ・ミゼラブル』（アンジョルラス役）、『ジャージー・ボーイズ』（フランキー・ヴァリ役）、『舞台1995117546』、に 出演。幅広い音域と高い歌唱力を武器に今後の活躍が期待される。5月より『アイ・ラブ・坊っちゃん』（山嵐 役）、10月より『ミス・サイゴン』（クリス役）に出演予定。

中野太一

新潟県出身。東京音楽大学音楽学部声楽科卒業。所属していた新潟市ジュニア合唱団で作曲家の宮川彬良氏と出会い、新日本フィルハーモニー交響楽団と共に数々の演奏会に出演。第17回大阪国際音楽コンクール声楽 Age-H（高校の部）全国3位、第51回新潟県音楽コンクールジュニア声楽部門優秀賞。出演作に『ナイツ・テイル -騎士物語- 』、『ウエイトレス』、『四月は君の嘘』、『天使にラブ・ソングを～シスター・アクト～』、『魔女の宅急便』、 『NEWSIES』、「朝ミュージカル『僕と彼女と物憂げな傘』」、『りゅーとぴあオルガン・クリスマスコンサート 2025』など。5月より『アイ・ラブ・坊っちゃん』に出演予定。

■演奏者プロフィール

大貫祐一郎 【音楽監督／ピアノ】

洗足学園大学音楽学部ピアノ科卒業。三澤慶子氏、深井克則氏に師事。シャンソン、ミュージカル、ジャズ、ポップス、演歌などジャンル問わず編曲依頼を受け「名探偵コナンコンサート」「中島みゆきリスペクトライブ歌縁」「カウントダウン ミュージカルコンサート」など、幅広いライブ・大型コンサートに参加。現在、井上芳雄をはじめ、 菅原洋一、天童よしみ、クミコ、平原綾香、LE VELVETS、他多数のアーティストからの支持を受け、音楽監督や演奏でコンサート・ライブにて活躍中。TBSラジオ「井上芳雄 by MYSELF」(出演・演奏)レギュラー出演。

足立浩【ドラム】

奈良県出身。中学時代ブラスバンドに所属したことから音楽に興味を持ち始める。ドラム・パーカッションと柔軟かつ表情のある演奏スタイルで、ジャンルの枠にとらわれず、様々なアーティストと交流し、活躍する打楽器奏者である。井上芳雄、天童よしみ、「名探偵コナンコンサート」、「カウントダウン ミュージカルコンサンート2025-2026 」などのドラムを担当。S.A.D.ドラムスクール講師、クリエイターチーム”じゃむずKOBO”代表。

寺尾陽介【ベース】

埼玉県出身。明治大学入学後「ビッグ・サウンズ・ソサエティ・オーケストラ」でコントラバスを始め、安カ川大樹氏に師事。ジャズコンボやビッグバンドで幅広い世代と共演し、海外での演奏やレコーディングにも携わる。2019年に渡米し、現地ジャズクラブでの演奏を経験しながら研鑽を積む。帰国後はジャズ演奏に加え、ミュージカル、 アーティストサポートにも精力的に取り組み、近年は「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」「ボニー&クライ ド」「アニー」などの作品に参加している。

長崎祥子【キーボード】

キーボーディスト、大阪府出身。自身のバンド『SPEED OF LIGHTS』やアーティストのライブサポート、レコーディングなどを中心に活動。［近年の主なライブ、ツアーサポート］井上芳雄、きただにひろし、クミコ、堺正章、超ときめき(ハート)宣伝部、NiziU、YOASOBI、など。