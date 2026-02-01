「風雅巻き」の株式会社風雅が、2026年2月1日付で広島の豆菓子メーカー【株式会社イシカワ】をグループに迎え、製造体制を強化。

株式会社風雅

株式会社風雅（本社：熊本県熊本市、代表：塚田利郎）は、２月１日付で広島県で豆菓子の製造・販売を手掛ける株式会社イシカワの株式を取得し、グループに迎えることとなりましたので、お知らせいたします。

株式会社風雅 ロゴ株式会社イシカワ ロゴ

1．背景と目的

当社はこれまで、商品企画・販売を中心に事業を展開してまいりましたが、今後の事業成長および商品価値のさらなる向上を見据え、製造体制の強化が重要な経営課題となっておりました。

長年にわたり豆菓子製造の分野で確かな技術と実績を有するイシカワ社をグループに迎えることは、当社にとって製造機能を本格的に有する大きな転換点となります。

2．イシカワ社の体制について

本件M&A後も、イシカワ社の従業員は原則として現行体制のまま事業運営にあたります。これまで培われてきた製造技術、現場の知見、企業文化を最大限尊重し、当社グループの一員として引き続き活躍していただく方針です。

当社は、イシカワ社の自主性と強みを活かしながら、経営基盤や販売チャネル、商品企画力など当社のリソースを掛け合わせることで、双方にとって持続的な成長を目指します。

3．今後の展望

今後は、イシカワ社の製造力と当社の商品企画力を融合させた新商品の開発や、既存商品の品質向上、供給体制の安定化に取り組んでまいります。また、両社の協業を通じて、豆菓子市場全体の価値向上に貢献していく所存です。

当社グループは、本件を契機として、より一層お客様に信頼され、選ばれる企業を目指してまいります。

4．企業情報

企業名：株式会社風雅

本社所在地： 熊本県熊本市東区江津4丁目1番1号

電話：096-379-6400

代表者：塚田 利郎

設立：1990年9月1日

資本金：46,000千円

事業内容：海苔菓子および、加工海苔の製造販売

事業所：本社、福岡駐在所、関西駐在所、関東駐在所

ホームページ: https://www.fugamaki.com/

株式会社風雅 江津本店海苔菓子「風雅巻き」イメージ