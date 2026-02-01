【追加リターン品決定】大阪国際女子バレー部、クラウドファンディング「チーム一丸、TOPへの挑戦　#OIU限界突破」スポチュニティで実施中

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、大阪国際女子バレー部のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトにて、追加リターン品をご準備いたしました。引き続き、温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

１．クラウドファンディング実施の背景と想い

大阪国際大学女子バレーボール部は、関西一部リーグ”優勝”を目指し、さらなる成長を目指して新たな挑戦に挑みます。チーム全体のレベルアップと日々の練習の質を上げるべく、クラウドファンデイングを行うことを決めました。

皆様にご支援いただきながら、より良い結果が残せるようにしたいと考えております。そんな想いから、クラウドファンディング「チーム一丸、TOPへの挑戦 #OIU限界突破」を開始いたします。皆様からの厚いご支援お待ちしております。

大阪国際大学女子バレーボール部一同

２．クラウドファンディングの新たなリターン品（返礼品）追加のご案内

◆ホーム戦VIP席、応援グッズセット（オリジナルステッカー、ハリセン、バルーンセット）

３．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/osaka/team/1105/invest/770/detail

※以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

2）支援募集期間

2026年1月25日（日）10:00 ～ 2026年3月1日（日）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

50万円

4）資金使途

支援していただいた資金は、主にさらなる技術向上と練習の精度を高めるために必要となる、練習時の映像遅延再生機器やその時に用いるモニター類の補強部材の購入に充てる予定です。関西一部リーグ優勝を果たすため、技術の向上のためにとても重要な機械です。

また、より多くのご支援をいただけた場合には、近年高騰している遠征費など、より高い目標に挑戦するための活動費としても活用させていただきます。

皆様からの支援を必ず結果で残せるように努めてまいります。

【１st Goal 50万円】

・新たな分析環境の整備

映像遅延再生機器の導入、モニター類の補強部材の購入

【２nd Goal 80万円】

・練習試合、西日本インカレ、リーグへの移動費（バス代など）

【Final Goal 100万円】

・ボール代、トレーニング用具などの活動費用

【会社・団体概要】

◆大阪国際大学女子バレーボール部

所在地：大阪府守口市藤田町6丁目21番地57号

公式note：https://note.com/oiu_vbc

公式X：https://x.com/oiu__vbc

公式Instagram：https://www.instagram.com/oiu_vbc

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@oiu.vbc

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： oiu.vbc1222@gmail.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。