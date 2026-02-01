【スケジュール決定！】2/6-7協働型災害訓練in杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

介護系事業者900団体の会員を有し、身近な地域での助け合い・支え合い、優しい福祉のある地域社会づくりを推進している認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会（本社：東京都新宿区、代表理事：鷲尾公子・とよしま亮介、略称市民協）は、今年度も2月6日（金）から7日（土）の日程で、第13回協働型災害訓練in杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」を開催します。

今回のテーマは「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」。看護、ペット、地域レジリエンス（ジェンダー、インクルーシブ）県域支援、食糧支援、市民救助など新時代の防災DXを多視点から考えます。町内在住・在勤、周辺自主防関係者、彩の国会議メンバーであれば参加費無料。今年の協働型災害訓練も防災と繋がるあらゆる要素を体感できる2日間です。ぜひ杉戸町にお越しください！

【開催概要（予定）】

題名 第13回協働型災害訓練 in 杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」（日本財団2025年度災害対策ローカルネットワーク構築採択事業/埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」2025年度第3回定例会（中央研修））

日時

・2026年2月6日(金)9:00～17:00

・2026年2月7日(土)9:30～17:30

場所

１.彩の国いきいきセンターすぎとピア（〒345-0024埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4742-1）

２.zoom（オンライン）

対象

・最新の災害支援が知りたい人や団体

・ＩＣＳを学びたい防災担当者、関係者

・災害支援の仲間と出会いたい人や団体 など

費用 1人3,000円/日（税込、オンライン・オフラインとも、２日券割引あり）、

町内在住・在勤、周辺自主防関係者、彩の国会議メンバーは参加費無料

支払 会場受付にて

定員 会場参加100名・zoom参加200名

その他 会場宿泊＆懇親会（未定）、雅楽の湯利用（費用別途、自由参加）

【スケジュール案】

2/6金

08:30 開場（zoom待合室OPEN、CMタイム）

09:00 開会式（主催挨拶、来賓挨拶）

09:20 【1st check in】協働型災害訓練について

（一般社団法人協働型災害訓練 代表理事 とよしま亮介）

09:40 【看護と防災DX】看護学科２年次生による杉戸宿地域踏査の発表

（日本保健医療大学 保健医療学部 教授 渡辺羊子/増野章子 ）

12:40 休憩（会場は防災食体験（昼食、無料）あり）

13:30 【ペットと防災DX】知っておきたいペット防災啓発の現状

（ひとtoペット /動物支援ナース 代表 西村裕子（愛玩動物看護師））

14:00【地域レジリエンスと防災DX】知っておきたいジェンダーとインクルーシブ

（埼玉大学 ダイバーシティ推進センター 准教授 瀬山紀子

立正大学 社会福祉学部 准教授 白神晃子

埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校 教諭 齋藤朝子）

16:30 【1st check out】コンセプトフリー提案と参加者紹介

（参加者紹介、情報共有、振り返り、全員で記念撮影）

17:00 終了、懇親会（実費、雅楽の湯は自由参加）

18:00 避難所宿泊訓練（希望者のみ/寝袋持参）

2/7土

08:30 開場（zoom待合室OPEN、CMタイム）

09:00【2nd check in】昨日の振り返り、本日の予定

09:15【県域支援と防災DX】タイムライン作成訓練

（大澤サユリ、松本浩一、市川富代子ほか）

11:00 【防災プラットフォームと防災DX】防災DX官民共創協議会の取り組み

（一般社団法人日本防災プラットフォーム 副代表 高田佳紀）

11:30 休憩（会場は防災食体験（昼食、無料）あり）

12:00【食糧支援と防災DX】フードバンクセミナー2026

（フードバンク埼玉 理事 永田信雄）

12:30【市民救助と防災DX】ファーストレスポンダー訓練

（ベアーズ・プランニング 代表 熊丸由布治）

15:30 【情報共有会議（2nd check out）】

～参加者による自己紹介と情報交換（記念撮影）～

16:00 終了、解散（会場撤収にご協力ください）



主催 一般社団法人協働型災害訓練（CDT）

共催 日本保健医療大学保健医療学部、市民キャビネット災害支援部会・スマートICT部会、NPO法人NPO埼玉ネット/すぎとSOHOクラブ



協力 埼玉県（危機管理課/共助社会づくり課/社会施設課）、埼玉県社会福祉協議会、杉戸町社会福祉協議会、一般社団法人ひとtoペット、動物支援ナース、 埼玉大学 ダイバーシティ推進センター、立正大学 社会福祉学部、埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校、埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」、 災害支援リリーフ・ネットワーク、ReVA復興ボランティアチーム・上尾、NPO法人チーム東松山、若者のふくし教育研究会NPO法人フードバンク埼玉、 ベアーズ・プランニング、認定NPO法人市民福祉団体全国協議会 、全日本救助犬団体協議会、公益社団法人ユ二バーサル志縁センター、ビブリオテカ オカルタ、 株式会社測設、NPO法人埼玉県キャンプ協会、防災まちづくりの会・東久留米、株式会社ホワイトボックス、まちひとサイト(東京等中央区社会福祉協議会)、 公益財団法人日本財団、NPO法人日本社会事業協会、他