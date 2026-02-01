FIELD OF VIEW、不朽の名曲「DAN DAN 心魅かれてく」から30年――。2026年3月11日、待望の23rdシングルをリリース！5月には東阪での30周年+1記念ライブ開催も決定。

PRESS RELEASE｜報道/音楽 関係者各位

1990年代の音楽シーンを席巻し、今なお世代を超えて愛され続けるロックバンド・FIELD OF VIEW。彼らの代表曲であり、国民的アニメの主題歌としても知られる「DAN DAN 心魅かれてく」のリリースから、ちょうど30年目を迎える2026年3月11日（水）。FIELD OF VIEWが、23枚目となるニューシングル「ララララ～次のForever～」「DAN DAN心魅かれてく~30th Ver~」を

リリースすることを発表いたします。- 2026年3月11日 配信開始／CD作品は3月25日発売予定 -





さらに、30周年を締めくくり、その先へと繋げるアニバーサリーライブ「30th Anniversary Add+1」を東京・大阪の2拠点で開催することが決定いたしました。

【30年前の「あの日」と同じ日に放つ、未来へのメッセージ】



1996年3月11日にリリースされ、FIELD OF VIEWの代名詞となったシングル

「DAN DAN 心魅かれてく」。それからちょうど30年という奇跡的な巡り合わせとなる

2026年3月11日、彼らは23枚目のシングル「ララララ～次のForever～」を世に送り出します。

表題曲「ララララ～次のForever～」は、ボーカルの浅岡雄也が作詞を担当。

作曲には浅岡に加え、黄金期のサウンドを支えたヒットメーカー・葉山たけし氏が参画しました。

編曲も葉山氏とFIELD OF VIEWの共作となっており、ファンが待ち望んだ「あのサウンド」の進化形を提示します。

【坂井泉水・織田哲郎による名曲が、30周年バージョンとして蘇る】



同時リリースには、ファンへの感謝を込めて「DAN DAN 心魅かれてく～30th Ver～」を収録。

作詞・坂井泉水、作曲・織田哲郎という珠玉のメロディが、当時の空気感を纏いながらも、

現在の彼らだからこそ表現できる深みを加えた最新アレンジで新録音。

【30周年を完遂し、次なるステージへ。記念ライブ開催決定！】



シングルのリリースを記念し、そして30周年の集大成として、2026年5月には

「FIELD OF VIEW 30th +1st Anniversary Live」の開催が決定いたしました。

会場はEX THEATER ROPPONGI（東京）と なんばHATCH（大阪）。

タイトルの「30th +1st」には、30周年を通過点とし、

さらにその先へ一歩を踏み出すというバンドの強い意志が込められています。



～～～～

歌は、時間を越えて残っていくもので。

そして歌い手もまた、時間とともに変わり続けます。

本作の中心となるのは、FIELD OF VIEW 23枚目のシングル

「ララララ～次のForever～」 です。

過去を否定することなく、未来を急ぐこともなく、

それでも“次”へ進んでいこうとする意志を、静かに、

しかし確かに描いた楽曲となっています。

続いていくこと、終わらせないこと。

その選択そのものが、現在のFIELD OF VIEWの姿です。

同時に配信される 「DAN DAN 心魅かれてく～30th Ver～」 は、

1996年に発表され、アニメ『ドラゴンボールGT』のオープニングテーマとして

世代や国境を越えて長く愛されてきた楽曲です。

30年という時を経て改めて向き合った本作は、

単なる懐古ではなく、「なぜ今も歌い続けているのか」という問いに対する、

現在進行形の答えとなっています。

当時の輝きを大切にしながら、今のFIELD OF VIEWだからこそ

表現できる音像へと再構築されています。

1995年5月デビュー。

ポカリスエットCMソング「突然」や『遊☆戯☆王』OPテーマ「渇いた叫び」などで知られ、

『ドラゴンボールGT』主題歌「DAN DAN 心魅かれてく」は世界中で愛されている。

2002年に解散したが、2010年からボーカル浅岡雄也が毎年5月にアニバーサリーライブを開催。

2024年5月からボーカル浅岡雄也、ギター小田孝、ドラム小橋琢人のメンバー3名で

音楽活動を行っている。2025/5/15には30周年ライブを渋谷公会堂にて行った。

■ アーティストコメント

Vo:浅岡雄也 「30年経っても歌い続けている理由は、とてもシンプルだと思っています。

歌が、まだ自分の中で終わっていないから」です。『ララララ～次のForever～』は

“これから”の歌。『DAN DAN 心魅かれてく～30th Ver～』は“今だから歌える”歌になりました。

どちらも、令和のFIELD OF VIEWとして自然に奏でた音です。

Gt:小田孝 昔と変わらず(といいですね）勢いのある(と思う）

僕らの音を感じてもらえると嬉しいです。令和 FIELD OF VIEW の音楽 を楽しんでください！

Dr：小橋琢人 FIELD OF VIEW であり続ける限り僕たちの「音」は変わりません。

変わらない「音」を届ける為に「僕たち」player は変わり続けます。

■ 配信＆CD リリース情報 配信開始日：2026年3月11日（水）



■商品概要【New Single 情報】

タイトル： 『ララララ～次のForever～』『DAN DAN心魅かれてく~30th Ver~』

デジタルリリース： 2026年3月11日（水）

CDリリース： 2026年3月25日（水） 発売元 株式会社U-Factory





収録曲：

ララララ～次のForever～

作詞：浅岡雄也 ／ 作曲：浅岡雄也 ＆ 葉山たけし ／ 編曲：葉山たけし ＆ FIELD OF VIEW



DAN DAN 心魅かれてく～30th Ver～

作詞：坂井泉水 ／ 作曲：織田哲郎 ／ 編曲：葉山たけし ＆ FIELD OF VIEW）

各楽曲のオリジナルカラオケ。(CD盤のみ）

■ CDリリースについて

FIELD OF VIEWは1995年のデビュー以来、数々の曲を世に送り出してきました。

『DAN DAN 心魅かれてく』は1996年のリリース以来、

長年にわたり多くのリスナーに支持され、今もその輝きを放ち続けています。

今回の30thVerは過去と現在をつなぎ、新旧ファンの心を結ぶ架け橋となる作品です。

本作を収録した CD作品を2026年3月25日に発売予定 です。

デジタル配信とは異なる、手に取ることのできる形で、

作品の持つ温度や余韻をより深く感じていただける内容となる予定です。

詳細は後日オフィシャルサイト上で発表いたします。

CD販売場所

タワーレコード(オンライン含)他、全国のレコードショップ

及び、Amazon、楽天ブックス等のオンラインショップ

※予約開始時期に関しましては、後日オフィシャルサイト及びSNSにて発表いたします。

レコードショップへのお問い合わせはお控えください。

■ LIVE INFORMATION（2026）

【ライブ情報】 一般発売:3/11(水) 19:00～ ※オフィシャルサイト/SNSにて告知

FIELD OF VIEW 30th + 1st Anniversary Live

東京公演 日時：2026年5月22日（金） 会場：EX THEATER ROPPONGI

大阪公演 日時：2026年5月31日（日） 会場：なんばHATCH



※ FIELD OF VIEWは、30周年を経た現在もライブ活動を継続しております。

2025/5/15＠渋谷公会堂 ＃FIELD_OF_VIEW 30th Live■ お問い合わせ/取材等連絡先

URL：https://field-of-view.jp/ https://uyax.jp/



