プラチナランク達成で、1万円分のギフト券が当たるチャンス！総額1,000万円分のギフト券が抽選で当たるセブン‐イレブンアプリで「買うほどランクアップチャレンジ」が2月も開催

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、セブン‐イレブンアプリの会員コードをスキャンしてお買い物すると、期間中の累計お買い物金額に応じてランクがアップし、クーポンが配信される「買うほどランクアップチャレンジ」を、2026年2月1日（日）～2月28日（土）の間、実施いたします。

今月の企画では、物価高が続くなか、日々の買い物で“おトク”を受け取れる企画として、クーポンが最大10枚配信。さらにプラチナランクを達成した会員様の中から抽選で1,000名様に生活シーンに合わせて選べる1万円相当のギフト券が当たります。店頭でお買い物をするたびに次のランクにステップアップしていくワクワク感と、お買い物の楽しさを体験していただける企画です。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_campaign/

2月「買うほどランクアップチャレンジ」の特典

実施期間：2026年2月1日（日）～28日（土） 28日間

クーポン利用期間：～2026年3月7日（土）

内容：

セブン‐イレブンアプリの会員コードをスキャンしてお買い物すると、期間中の累計お買い物金額（税抜）に応じてランクがアップし、クーポンを配信。さらにプラチナランク達成で1万円相当の金券が当たる抽選に参加できます。

※クーポンと抽選参加のお知らせは条件達成後24時間以内に配信されます。

（1）期間中のランクに応じて最大10枚のアプリクーポンがもらえる

ランクとクーポン配信内容

※期間中の累計お買い物金額によってランクがアップします。

※画像はイメージです。

※お買い物金額は税抜の累計金額となります。

（2）プラチナランク達成で1万円相当のギフト券が抽選で合計1,000名様に当たる

毎日の節約にも、ごほうびにも使える“1万円分のギフト券”が、以下4つの中から、お好きな賞品を選んで抽選に参加することができます。

景品：全国共通おこめ券 1万円分

当選人数：250名様

景品：セブン＆アイ共通商品券 1万円分

当選人数：250名様

景品：全国共通お食事券 シェフグルメカード 1万円分

当選人数：250名様

景品：JTBトラベルギフト 1万円分

当選人数：250名様

詳細：

抽選で1,000名様に当たります。当選後、入力いただくお客様情報を元に、

お客様へ郵送（2026年３月下旬以降発送予定）。

※抽選への応募はお一人様1回限りとなります。

【キャンペーン対象外商品】

公共料金、インターネットショッピングのお支払い、ハガキ、切手、印紙、クオ・カード、金券、プリペイドカード、地域指定ゴミ袋・ゴミ処理券、前売券、マルチコピー機によるチケットサービス、一部新聞、お土産（※一部エリア）、自賠責保険、nanaco発行手数料、nanaco・楽天Edy・交通系IC・コード決済現金チャージ代、７NOW配送手数料等は対象外になります。（セブン‐イレブン ネットギフトサイトのギフトは、店頭でお支払いされた場合のみ対象です。インターネットで精算まで完了した場合は対象外です。）

※セブン‐イレブンアプリに登録したnanaco、セブンカード、セブンカード・プラス、セブン‐イレブンアプリからのPayPayで精算しても対象です。

※エコだ値や店舗独自の値引き商品がある場合、値引き後の価格をお買い物金額としてカウントします。

※ランクはシステムで集計後更新されます。リアルタイムでは更新されません。

※キャンペーン詳細はHPをご確認ください。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルがたまっておトク

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。