マンガ・アニメのエンタメ新会社ファムエンタテイメント、株式会社リアルコーヒーエンタテインメントと資本提携

株式会社ファムエンタテイメント

この度、株式会社ファムエンタテイメント（以下FaMHE社）及び株式会社リアルコーヒーエンタテインメント（以下RCE社）は、両社の事業の更なる発展を目指し、RCE社の全株式をFaMHE社が譲り受けた上、RCE社を吸収分割会社としFaMHE社を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下吸収分割）を実施いたしました。

◼️FaMHE社について

FaMHE社は、雑誌・マンガ・イラスト・アニメーション及びデジタルコンテンツ等の企画・制作・出版及び販売等を事業目的に、株式会社ファムグループの子会社として2025年5月に設立。取締役会長には、ファッション・ビューティ・フード・スポーツなど幅広い事業をグローバル展開しているマッシュグループの近藤広幸が就任。

「エンタメのその先へ」をスローガンに、エンタテイメントの枠を超え、異なる価値観を持つ人々が共に笑い、感動し、相互に理解し合える社会を目指して、より良いサービス・コンテンツを作り続けてまいります。

◼️RCE社吸収分割について

RCE社は設立以来約18年間、「人」を大切にすることを信条に、エンタテイメント好きの集まりによって多様な事業をおこなってまいりました。

今回の吸収分割により、RCE社における映像コンテンツ・マンガ・書籍・雑誌・デザイン・キャラクター・イラスト・音楽等の企画・編集・プロデュース・制作等に関する事業の大部分はFaMHE社に承継。更なる多彩なエンタメ事業の共同推進を目指し、同事業は今後FaMHE社として運営してまいります。

◼️FaMHE社概要

会社名：株式会社ファムエンタテイメント（株式会社FaMH Entertainment）

所在地：東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル3階

TEL：03-6435-8991

FAX：03-6435-8993

HP：http://famh-ent.com/

役員：

取締役会長：近藤広幸

代表取締役社長：茨木政彦

常務取締役：大西豊

取締役：江上英樹

取締役：篠崎真哉

監査役：山本嘉之

◼️役員プロフィール

取締役会長：近藤広幸

株式会社マッシュホールディングス代表取締役社長。建築空間デザイナー、エディター、グラフィックデザイナー、CGアニメーションディレクター経て、現在はビューティー、フード、さらに不動産など、ライフスタイル全般に関わる幅広い領域に事業を広げている。

代表取締役：茨木政彦

漫画編集者。集英社入社後、『週刊少年ジャンプ』8代目、および『ジャンプスクエア』初代の編集長に就任。ライツ事業部長、デジタル事業部部長、役員を経て現在に至る。

常務取締役：大西豊

小学館入社後、芸能、ファッション編集者として活躍。『CanCam』編集長に就任、エビちゃんブームを仕掛ける。『AneCan』創刊編集長を兼任。小学館役員を勤め、その後関連会社等の代表など経営に携わる。

取締役：江上英樹

漫画編集者。小学館入社後、青年漫画誌の編集を担当。『月刊IKKI』編集長。小学館退職後も漫画編集、関連業務に従事。2020年7月合同会社「部活」を設立。

取締役：篠崎真哉

広告代理店、アニメ会社を経て、小説家・舞城王太郎氏と共にリアルコーヒーエンタテインメントを立ち上げる。アニメを中心にエンタテイメントビジネスに従事。

◼️主な事業内容

・アニメ、実写など映像コンテンツの企画・プロデュース・製作

・キャラクター商品の企画・製作、ライセンス管理

・漫画、雑誌、書籍の企画・編集

・シナリオ、漫画原作の制作

・デザイン（エディトリアル・グラフィック）

・キャラクター制作、イラスト制作

・コンテンツ関連宣伝業務

・グッズの企画、デザイン、製造、販売

・音楽制作および管理業務

・版権管理業務