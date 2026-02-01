【所沢占い】所沢占い館ミルキーウェイ 2/1グランドオープン

株式会社レイジーデイ

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する「占い館ミルキーウェイ」が埼玉県2店舗目として、所沢に2026年2月1日(日)グランドオープンします。経験豊富な占い師が日替わりでお客様のために全力で鑑定します。

所沢占い館ミルキーウェイ：https://tokorozawa.milkyway.co.jp/

鑑定風景

進化を続ける所沢で人々が安心して相談できる場を

所沢占い館ミルキーウェイのあるプロぺ商店街

所沢は2024年大型商業施設「エミテラス所沢」がオープンし、「グランエミオ所沢」「西武所沢S.C.」に続き、駅前で買い物・娯楽を味わえる利便性が人気を呼んでいます。

近くには「所沢航空記念公園」の緑豊かな環境や周辺に落ち着いた住宅街もあることで、自然と都市のバランスが魅力的なエリアです。

弊社は所沢駅から電車でわずか15分の本川越駅に川越占い館ミルキーウェイを2023年10月よりオープンし、多くの地元のお客様や観光客の方にご来店いただいております。

所沢と本川越、同じ西武新宿線沿線において占い館ミルキーウェイの存在感を高めると同時に、より多くの方に認知していただき、地域の安全基地として皆様に愛される占い館を目指します。

20分2400円から全占い師共通の安い鑑定料金

鑑定風景

占い師の鑑定料金は全占い師共通の20分2400円(税込)～になります。10分鑑定時間が増えるごとに＋1200円です。

その他、占い師の指名料など 鑑定料金以外のお支払いはありません。タイマーを使って鑑定時間を計るので、お客様が安心して鑑定できる環境を整えています。

予約なしOK！気軽に飛び込み鑑定も可能

QRコード

予約をして鑑定を受けていただくことは可能ですが、当日空き時間がありましたら、飛び込み鑑定も可能です。

お店の前にあるQRコードを読み込んでいただくことで、出演占い師のプロフィールや予約状況を確認できます。

待合スペース

また、待ち時間が発生した場合も待合スペースがあるので、施設内でお待ちいただけます。

所沢 占い(https://tokorozawa.milkyway.co.jp/)で多くの人にお立ち寄りいただけるお店を目指してまいりますので、今後ともお引き立てのほどよろしくお願いします。

【店舗概要】

鑑定ブース

店名： 所沢占い館ミルキーウェイ

オープン日： 2026年2月1日(日)

所在地： 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町4-2 所沢サンプラザ3F 所沢ノード 1番ブース

アクセス： 所沢駅西口より徒歩2分

営業時間： 平日12:00～19:00、土日12:00～21:00

定休日： 不定休

主なメニュー： 20分鑑定・30分鑑定・40分鑑定・50分鑑定・60分鑑定 etc

公式サイト： https://tokorozawa.milkyway.co.jp/

お問い合わせ先： info@milkyway.co.jp