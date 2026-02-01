親子で参加できる祝日イベント開催！手形アート体験が楽しめる『特別版！ママとキッズのハッピーデー』【2/11・大阪 岸和田】

株式会社antiqua詳細を見る :https://whatawon.co.jp/0211happyday/

■ ママとキッズのための「特別版ハッピーデー」開催

WHATAWONでは、親子で過ごす時間をもっと楽しく、もっと特別にするイベント

「特別版！ママとキッズのハッピーデー」を開催します。

会場には、ママとキッズが一緒に参加できる体験ブースが登場。

はじめてのお出かけにもぴったりな、やさしく温かい空間で開催します。

手形アートで残す、“今だけの成長”

イベントの人気コンテンツは、親子で楽しめる手形アート体験。

小さな手のひら、今だけのサイズ感をアートとして残すことができます。

完成した作品は、成長の記録としてお家に飾るのもおすすめ。

「この頃はこんなに小さかったね」と、未来につながる思い出になります。

見て・触れて・感じる、親子のやさしい時間

会場には、手形アート以外にも、見て楽しい、触れて楽しい体験ブースが並びます。

同じ子育て世代の親子が集まる空間だからこそ、ママ同士の交流や、ちょっとした息抜きの時間にも。

祝日開催だから、家族みんなで参加しやすい

開催日は2026年2月11日（水・祝）。

平日は忙しいご家庭でも、家族みんなで参加しやすい祝日開催です。

お子さまの「はじめての体験」にもぴったりな1日をお届けします。

開催概要

【 ママとキッズのハッピーデー ー特別版ー 】

開催日：2026年2月11日（水・祝）

会場：WHATAWON「フロアディスコボール」

参加費：各コンテンツにより異なります。詳細は、下記の【イベント詳細】をご覧ください。

支払い方法：完全キャッシュレス

予約フォーム：

事前予約受付中。当日のご参加も大歓迎です。

公式LINEでイベント情報をいち早くお届け

親子の笑顔があふれる、かけがえのない1日を。

WHATAWONで、皆さまのご参加をお待ちしています。

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/