株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、J1 川崎フロンターレとの業務提携の期間を延長することとなりましたのでお知らせいたします。本提携は、双方のチームおよび選手の強化、育成を目的としており、2024年に在籍した大関友翔選手は福島での経験を経て、J1リーグや世代別日本代表で活躍し、先日のAFC U23 アジアカップの優勝に大きく貢献しました。また松長根悠仁、由井航太の両選手も実戦経験を積み、成長して同クラブへ復帰するなど、本提携の成果が着実に表れております。

引き続き、本提携を最大限活用し、クラブ全体のレベルアップを図り、目標のJ2 昇格に向けてまい進してまいります。

【目的】

双方のチームおよび選手の強化、育成によりクラブの発展を図ること

(1)両クラブ間の選手などの人材交流

(2)スカウティングの情報ならびにチーム強化のノウハウの共有

【期間】

2026年2月1日～ 2028年6月30日

【代表取締役CEO 小山淳コメント】

このたび、日本を代表するクラブである川崎フロンターレとの業務提携を更新し、共に歩めることは大変光栄なことであり、心強く思っております。

この2年間、私たちは本提携を通じて確かな手応えを得ました。

大関友翔選手がJ3ベストイレブンに輝くほどの成長を遂げ、同クラブに復帰後にはアジアの舞台（ACLE）や世代別日本代表で躍動する姿は、我々にとっても大きな誇りであります。

また、松長根悠仁選手、由井航太選手のひたむきな姿勢は、チームにポジティブな競争と刺激をもたらしてくれました。

今回の提携期間の延長は、単なる「選手の育成」に留まりません。川崎フロンターレが持つトップレベルの知見やノウハウを共有いただくことで、ピッチ上での強化はもちろん、クラブ運営や地域振興といったあらゆる面において、当クラブがさらに高いステージへと引き上げられる貴重な機会であると確信しています。

今シーズンは、新たに永長鷹虎選手と土屋櫂大選手という素晴らしい才能を迎え入れました。彼らが福島の地で躍動し、ファン、サポーターのみなさまと共に勝利の喜びを分かち合うことで、両クラブおよび日本サッカー界の未来にとって一層価値あるものであるということを証明していきたいと考えております。

両クラブの絆をより深め、共に高みを目指して挑戦を続けてまいりますので、熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。