RAB ESPICE、とぅーし 2nd Single『PLAY PARADE』ダンスMV公開！「個々の表現がユニットの進化へとつながる」独自のスタイルを体現し、東名阪ツアーへ向けた快進撃が始まる

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアル アキバ ボーイズ）」のグループ内ユニット「RAB ESPICE（アールエービー エスピス）」は、1月31日に、とぅーしの2nd Single『PLAY PARADE』Official Dance Music VideoをREAL AKIBA BOYZ公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

RAB ESPICEは、ゾマやかじゃない!、ネス、とぅーし、凪、KOSUKEの5人で活動しており、アニソンダンスカルチャーを軸に、メンバーそれぞれの個性・技術・創作性を活かしたソロ活動と、ユニットとしての総合的なパフォーマンスを両立させてきました。今回公開された『PLAY PARADE』ダンスMVは、シンガーとしての活動を本格スタートさせたメンバーとぅーしの新曲をメンバー一人ひとりの個性を起点に、ユニットとしての表現領域を拡張。個の強さがチームの進化を加速させる、RAB ESPICEならではのスタイルを体現した重厚な映像作品に仕上がっています。

公開直後からSNSでは多数の反応が寄せられ、「ESPICE全体の表現がまた進化している」「個人の活動がユニットに還元されていくのが嬉しい」「ソロの挑戦がESPICEの成長につながっているのが伝わる」「何度も見返してしまう完成度」など、ユニットの成長やメンバー間の相乗効果を喜ぶ声が多く見られています。特に“個人の挑戦がユニット全体の力に広がっていく”というESPICEならではのスタイルに対し、ファンからは喜びの声が相次いでいます。

RAB ESPICEはこれまでも、メンバーのソロワークをユニットの表現力向上へとつなげる独自の活動スタイルを築いてきました。今回の『PLAY PARADE』公開は、その流れをさらに加速させる取り組みであり、今後のライブパフォーマンスや新たな作品展開への期待を高めるものとなっています。

さらにRAB ESPICEは、凪・KOSUKEを迎えた新体制初となる東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」の開催を控えており、現在チケットは絶賛発売中です。ユニットとしての新たなステージに向け、今回の映像公開はその序章とも言えるタイミングです。ソロとユニットが相互に作用しながら進化を続けるRAB ESPICEの現在地と未来を、ぜひライブでも体感いただければと思います。

【RAB ESPICE 公式リンク】

YouTube：https://www.youtube.com/@RAB_ESPICE

X（旧Twitter）：https://x.com/RAB_ESPICE

Instagram：https://www.instagram.com/rab_espice/

■『PLAY PARADE』Official Dance Music Video

公開日：2026年1月31日

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=aJKZSOWeraE

■とぅーし 2nd Single「PLAY PARADE」

デジタル配信開始：2026年1月30日

ストリーミング・ダウンロードURL：https://big-up.style/xwN6PTZqh8

■RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」

東名阪ツアー／チケット販売中

詳細：https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

・2026 年 3 月 19 日（木）＠Zepp Nagoya

・2026 年 3 月 21 日（土）＠NHK 大阪ホール

・2026 年 4 月 5 日（日）＠Kanadevia Hall（東京）

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。



2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。



2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全１４曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリース。



REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz(https://www.youtube.com/@realakibaboyz)

公式X (旧Twitter)：https://x.com/RAB_CREW(https://x.com/RAB_CREW)

Instagram：https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/(https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/)





【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)