主にキャンプギアの企画・販売を行う合同会社雲鶴堂(所在地：埼玉県川越市、代表：劉 承宇)は、この度、当社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」から、クラウドファンディングサイト「Makuake」で応援総額400万越えのヒット商品『MAKIng STOVE』が、お得になって「CoSTORY」で再登場。2月1日(日)12時から予約受付を開始しました。





『MAKIng STOVE』プロジェクトページ： https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1677630777





A.S.F.OUTDOORからオールシーズン活躍する 中型卓上薪ストーブ『MAKIng STOVE』が 2月1日にクラウドファンディングを開始





■『MAKIng STOVE』とは





「Makuake」で応援総額400万越えを記録した『MAKIng STOVE』





クラウドファンディングサイト「Makuake」で応援総額400万越えを記録した『MAKIng STOVE』。雑誌『男の隠れ家』にも掲載された話題の卓上薪ストーブが、火力を調整できるニューギアと共に数量限定のお得なセットで再登場します。





雑誌『男の隠れ家』にも掲載された話題の卓上薪ストーブ





― キャンプを最大限楽しんでもらうために ―

キャンパーの準備時間を削減し、キャンプを楽しんでもらうため、組み立て簡単かつ高火力であることを追求し生まれた『MAKIng STOVE』。

本体サイズ幅30cm×縦20cm×高20cmと市販の薪がそのまま入る中型サイズ。サイトに到着してからも、煙突の組み立てが終われば本体は組み立て不要で、すぐに火おこし作業へ移行できます。





市販の薪がそのまま入る中型サイズ





●新発想！オールシーズン使える薪ストーブ

ストーブとしてはもちろん、広い調理面と五徳を使いコンロとしても活躍できるので、夏場でも冬場でも使えます。倉庫で眠ることがありません。

『MAKIng STOVE』の天板部分はメスティンを同時に2個載せられます。

一般的なメスティンの長さは9～11cm程度、本体の幅が20cmなのでデュオキャンプなら2人分のお米を同時に炊くことが可能です。または、一方で2人分のお米を、もう一方のメスティンで汁物を作ることも『MAKIng STOVE』なら実現可能です。煙突部でお湯を沸かせば、料理が完成するまでの間コーヒーを飲みながらまったりと過ごすことも出来ます。





脚部がコの字型になっており、テーブルの上に設置しても安定感は抜群。コの字型の形状のおかげで料理中の熱ムラを防ぎ、テーブルとの間に隙間ができるためテーブルが熱くなることもありません。





●大型ストーブ級の燃焼効率

『MAKIng STOVE』は燃焼効率を上げるため、前扉部分から窓を排除し、空気の取り入れ口を大きくしました。前面、側面、底面の3方向から新鮮な空気が入る仕様のおかげで、大型ストーブにも負けない高火力、高燃焼率を実現。





前面、側面、底面の3方向から新鮮な空気が入る仕様のおかげで、大型ストーブにも負けない高火力、高燃焼率を実現





側面の空気口は下方から空気を取り込み、上部から吐き出す形で二次燃焼を誘発させます。遮蔽物を取り除き、空気を通りやすくすることで高火力を実現。一体型構造は隙間から熱や煙が漏れる心配も最小限なため誰でも安心してご使用いただけます。

※テント内で使用する場合は、一酸化炭素中毒にご注意ください。





昔ながらの薪ストーブの構造を参考に、前扉下部には灰トレイを採用





昔ながらの薪ストーブの構造を参考に、前扉下部には灰トレイを採用。不要な灰の除去もスムーズに可能です。ベテランキャンパーはもちろん初心者の方でも簡単に灰掃除が可能な仕様です。





●すぐにキャンプ場に向かえる付属品14点

焚き火初心者の方にも気軽にお求めいただけるよう『MAKIng STOVE』には基本セットが14点付属しています。ベテランキャンパーの方も予備として持っていて損のないラインナップになっており、大人数でのキャンプの際は、仲間同士で貸すことも可能です。





焚き火初心者の方にも気軽にお求めいただけるよう『MAKIng STOVE』には基本セットが14点付属





※ガラスフレーム「ノーマル」or「花火」のどちらかと、耐熱ガラスは本体に装着された状態でお届けいたします。





●調理の快適さを求めたオプションパーツ

プレミアムセットには「グリルプレート」と「串焼き台」が付属。BBQコンロとして焼肉をすることや、直火で焼き鳥を焼くことができます。また、本体との間に隙間を作り、出来上がった料理を保温する効果も期待できます。





プレミアムセットには「グリルプレート」と「串焼き台」が付属





どちらも煙突台座のネジの上からはめ込むだけで装着完了、調理中も簡単に着脱が可能です。

※調理中は薪ストーブ本体やプレート等が高温になり火傷の恐れがあるため、必ずトングや火ばさみ等々を使用し直接触れないようにして操作ください。





煙突台座のネジの上からはめ込むだけで装着完了





●選べるガラスフレーム

『MAKIng STOVE』には無地のガラスフレームと『キャンプ』のガラスフレームの計2枚が付属しています。プレミアムセットでは、さらに「鳥居」「花火」「フラミンゴ」の3枚の中から1枚の絵柄をお選びいただけます。





プレミアムセットでは、さらに「鳥居」「花火」「フラミンゴ」の3枚の中から1枚の絵柄をお選びいただけます





■リターンについて

『MAKIng STOVE』単体、『MAKIng STOVE』にグリルプレートと串焼き台が追加になる「BBQセット」、BBQセットに選べるガラスフレームが追加された「プレミアムセット」、「ガラスフレーム」、「グリルプレート」、「串焼き台」のそれぞれ単体がCoSTORY限定特割引で登場。数量限定で最大35%オフと大特価。





リターン全種類





※発送時は活動報告にてお知らせいたします。

購入者様都合にて再送となった場合、恐れ入りますが着払いにてお手続きさせていただきます。ご了承ください。









■プロジェクト概要

プロジェクト計画は以下を予定しております。

・2026年02月01日 ：プロジェクトスタート

・2026年03月29日 ：プロジェクト終了

・2026年04月初旬頃：購入者様へお届け開始。早期購入者様から随時発送予定。

・2026年04月末 ：購入者様へお届け完了

・発送地域 ：埼玉県川越市

・配送方法 ：送料弊社負担

※発送時は活動報告にてお知らせいたします。購入者様都合にて再送となった場合、恐れ入りますが着払いにてお手続きさせていただきます。ご了承ください。

URL： https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1677630777









＜製品概要＞





商品名：『MAKIng STOVE』改良版





型番 ：Mk-000101

定価 ：39,800円(税込)

材質 ：本体 / 煙突 / 五徳 … ステンレス(SUS201)

ガラス … 耐熱ガラス

カラー ：シルバー(ステンレス無塗装ヘアライン加工)

サイズ(本体)：H25.5cm × W21cm × D32cm

ガラス ：H9.5cm × W24.5cm

重量 ：約6.6kg(本体)

構成 ：本体、煙突(五徳用)、煙突(連結用28.5cm×4本、ダンパー付き煙突、スパークアレスター)、煙突固定用台座、五徳、専用バッグ、手斧、のこぎり、耐熱グローブ、防炎シート、灰かき棒、火ばさみ、めがねレンチ・六角レンチ、ガラス(本体装着済み)、ガラスフレーム×2、交換用ガスケットシート(1m)、予備ネジ(2×2本)、説明書





商品名：『グリルプレート』





商品名 ：『グリルプレート』

型番 ：Mk-1011

定価 ：4,400円(税込)

材質 ：ステンレス(SUS201)

カラー ：シルバー

サイズ ：H2cm×W18cm×D20cm

重量(kg)：約0.4kg





商品名：『串焼き台』





商品名 ：『串焼き台』

型番 ：Mk-1012

定価 ：2,420円(税込)

材質 ：ステンレス(SUS201)

カラー ：シルバー

サイズ ：H5cm×W15.3cm×D20cm

重量(kg)：約0.43kg





商品名：『お掃除セット』





商品名 ：『お掃除セット』

型番 ：Mk-3001

定価 ：1,540円(税込)

材質 ：スポンジ…ナイロン、粘着剤、酸化アルミニウム

煙突掃除ブラシ…ナイロン、ステンレス(SUS304)

カラー ：シルバー、緑

サイズ ：H2cm×W9.5cm×D15cm(スポンジ)

持ち手約24.5cm ブラシ長さ約10cm ブラシ幅約6.5cm

重量(kg)：0.022kg(スポンジ)、0.035kg(煙突掃除ブラシ)

構成 ：スポンジ×2、煙突掃除ブラシ×2





商品名 ：『ガラスフレーム「フラミンゴ」「鳥居」「花火」』

型番 ：Mk-2003、Mk-2004、Mk-2005

定価 ：3,300円(税込)

材質 ：ステンレス(SUS201)

カラー ：シルバー

付属品 ：ガスケット(1m)









■会社概要

【A.S.F.OUTDOOR(All Seasons Fun Outdoor)】(エーエスエフアウトドア)

2023年1月に立ち上げられた合同会社雲鶴堂の自社ブランド。中国の子会社と共に複数の工場と直接交渉し、ジャンルを問わずキャンプ用品の製品化を行う。同年1月Makuakeにて掲載した中型薪ストーブ『MAKIng STOVE』が応援購入総額400万円を達成。現在、Amazon、Makuake STORE他にて好評販売中。その他チタン製キャンプギアやアパレル等の企画・販売も行っている。









【合同会社雲鶴堂(ウンカクドウ)】

2022年3月起業。子会社が現地へ出向き、中国の生産工場と直接取引を行う独自の仕入れルートを実現した。2023年1月アウトドアブランドから初の自社開発商品を発表。2024年から輸出サポート事業も始動。日本製のホビー商品の輸出、OEM仲介ならびにそれらの翻訳サポートや商談の代行を行う。現在は海外ニーズに応えた商品の開発、輸出市場へも挑戦中。





所在地 ： 埼玉県川越市今成1丁目11-2

代表者 ： 劉承宇

設立 ： 2022年3月

事業内容 ： EC、商品開発、貿易

資本金 ： 800万

公式ホームページURL： https://unkakudou.com/