**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」に所属する「若魔雲ふわり」が1月23日に誕生日を迎えたことを記念し、誕生日グッズの販売を行います。**

**2026年1月23日18:00～2026年2月8日15:00までの先行受注期間中に通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」でイベント参加券付き全商品セットをご購入いただいた方には、2026年2月8日(日)14:00～15:00に「サンリオアニメストア 池袋P'PARCO店」で開催予定の特別イベントへご参加いただけます。**

先行受注期間終了後は、2026年3月20日（金）よりサンリオアニメストア池袋P’PARCO店及び「サンリオアニメストアONLINE」にて通常販売を行う予定です。

グッズ概要

～ダイカットステッカー～価格：550円（税込）サイズ(約)：70×70mm以内

～デカ缶バッジ～価格：792円（税込）サイズ(約)：直径100mm

～アクリルキーホルダー～価格：880円（税込）サイズ(約)：65×65mm以内

～プレミアムアクリルジオラマプレート～価格：3,850円（税込）サイズ(約)：200×345mm以内 ※組み立て前

～キャラポーチ～価格：1,430円（税込）サイズ(約)：W200×H120×D8mm

～イベント参加券付き全商品セット～価格：7,502円（税込）※ご購入は1人1セットまでとなります。※なくなり次第、販売終了となります。

＜特別イベント概要＞・開催日時：2026年2月8日（日）14:00-15:00（予定）・開催場所：サンリオアニメストア 池袋P'PARCO店※イベントの参加にあたっては、店頭にて入金完了メールの画面をスタッフにご提示ください。

＜購入サイト＞

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/221

「若魔雲ふわり」生誕祭記念配信

生誕を記念して、1月23日(金)20:00より「【重大発表】嬉しいお知らせあり！生誕記念配信！【#若魔雲ふわり生誕記念】」を若魔雲ふわり公式YouTubeチャンネルにて配信いたします。ぜひこちらの配信もご視聴いただき、ふわりの誕生日をお祝いしましょう！感想は「#若魔雲ふわり生誕祭」でポストしてください！

「若魔雲ふわり」について

X：https://x.com/nyamakumofuwariYouTube：http://www.youtube.com/@nyamakumofuwariTikTok：http://www.tiktok.com/@nyamakumofuwari