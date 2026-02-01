清水エスパルスとのスポンサー契約更新のお知らせ

株式会社タイカ

株式会社タイカ（東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大登）は、2026年2月1日付で株式会社エスパルス（静岡県静岡市、代表取締役社長：山室晋也）が運営するJリーグクラブ「清水エスパルス」とのスポンサー契約（「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」「2026/27シーズン 明治安田Ｊ１リーグ」）を更新いたしました。

URL：https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/56308

当社創業の地である清水がホームタウンの清水エスパルスを、引き続き応援してまいります。

【契約内容】

オフィシャルトップパートナー

【広告掲出先 / デザイン】

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 特別デザインユニホーム（トップチームユニホーム）

シャツ 鎖骨左側

パンツ 前面

当社オリジナルキャラクター「ゲルぴよ」

着用イメージ

新加入の土居 佑至選手、針生 涼太選手北川 航也選手

【当社コメント】

2025シーズンも、清水エスパルスをサポートできたことを、心より誇りに感じています。昨年は復帰を果たしたＪ１で激闘の末14位でシーズンを終え、秋葉監督の熱いリーダーシップが、また一つ清水の歴史に深く刻まれた1年となりました。

その秋葉監督はエスパルスファミリーとの別れを惜しみつつ3年の任務を終えることになりましたが、新たに就任された吉田監督と共に私たちも「NEW BEGINNING」のスローガンを胸に抱き、引き続き全力で応援してまいります。

昨シーズンも、ユニホームパンツに「ゲルぴよ」を掲出し、私たちも選手と共に戦場に立つ気持ちで臨みました。また、クラブと連携しRCDマジョルカとのサッカークリニックや、カンボジアへのサッカーボール寄贈も継続することができました。清水エスパルスを通じた、グローバルでの学びを共有する取り組みとして今後も検討してまいります。

さらに、未来を担う選手たちの成長を見られることも私たちの喜びです。昨夏は弊社が保有するバルセロナのサッカークラブ、UEサン・アンドレウに針生選手を練習生として迎え入れました。今後も清水エスパルスと共に地域社会や青少年育成への貢献を続け、クラブと共に歩んでまいります。

私たちのChallenge精神は、清水エスパルスの闘志から得た刺激に支えられています。この地域に根差した「ONE FAMILY」を忘れることなく、サッカーを通じて弊社の取り組みを世界へと広げられるよう精進していきます。

2026年はまず明治安田Ｊリーグ百年構想リーグが開催され、選手・スタッフの皆さまにとっても非常にタフなシーズンになりますが、いつもより長い期間応援できることを楽しみにしています。

頑張れ！エスパルス！！

【協賛先企業様情報】

会社名 株式会社エスパルス

本社所在地 静岡県静岡市清水区三保2695-1

代表者 代表取締役社長 山室晋也

設立 1998年2月1日（現社名営業開始日）

URL https://www.s-pulse.co.jp/

【当社会社概要】

会社名 株式会社タイカ

所在地 東京都中央区京橋1-1-1 八重洲ダイビル11階

代表者 代表取締役社長 鈴木 大登

設立 2006年6月1日（創業 1948年）

資本金 1億円

事業内容 ・多機能素材「αGEL（アルファゲル）」の

開発・製造・販売

・介護・福祉用品「αPLA（アルファプラ）」の

開発・製造・販売

・曲面印刷技術「CUBIC（キュービック）」関連の

開発・製造・販売・技術供与

・飲食店の経営・企画・コンサルティング

URL https://taica.co.jp