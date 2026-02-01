【NEW OPEN】「買取専科 フレッセイ大胡店」が2月1日(日)群馬県前橋市にオープン！
株式会社SENKA
接客ブース
買取専科 フレッセイ大胡店が2026年2月1日(日)にオープンいたしました。
前橋市周辺で貴金属買取・ダイヤ、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、
買取専科 フレッセイ大胡店までお気軽にご相談ください！
金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！
古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！
どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。
他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！
今ならオープン記念として以下キャンペーンを実施しております。
オープン記念キャンペーン
１.ご成約された方全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！
※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。
キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。
２.ご成約された方に生活雑貨プレゼント！
※商品がなくなり次第終了となります。
キャンペーンは2/1(日)～2/28(土)の期間限定です。
この機会にぜひご利用ください！
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
店舗情報
店舗名：買取専科 フレッセイ大胡店
住所：群馬県前橋市大胡町399 フレッセイ大胡店1階
アクセス：上毛電気鉄道「大胡駅」より徒歩8分
営業時間：10:00～19:00
定休日：不定休
電話番号：050-8888-5078
URL：https://kaitori-senka.co.jp
※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずご持参ください。