【NEW OPEN】「買取専科 フレッセイ大胡店」が2月1日(日)群馬県前橋市にオープン！

株式会社SENKA

買取専科 フレッセイ大胡店が2026年2月1日(日)にオープンいたしました。

前橋市周辺で貴金属買取・ダイヤ、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、

買取専科 フレッセイ大胡店までお気軽にご相談ください！

金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！

接客ブース

古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！

どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。

他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！

今ならオープン記念として以下キャンペーンを実施しております。

オープン記念キャンペーン

１.ご成約された方全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！

※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。

キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。

２.ご成約された方に生活雑貨プレゼント！

※商品がなくなり次第終了となります。

キャンペーンは2/1(日)～2/28(土)の期間限定です。

この機会にぜひご利用ください！

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。

店舗情報

店舗名：買取専科 フレッセイ大胡店

住所：群馬県前橋市大胡町399 フレッセイ大胡店1階

アクセス：上毛電気鉄道「大胡駅」より徒歩8分

営業時間：10:00～19:00

定休日：不定休

電話番号：050-8888-5078

URL：https://kaitori-senka.co.jp

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずご持参ください。