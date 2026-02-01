体のバランスをチェックして、快適な睡眠環境を【昭和西川】姿勢解析ソフト「Sportip」を2月1日（日）より3店舗・期間限定で導入します

昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を中心に多彩な寝具を展開する昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、2026年2月1日（日）より直営3店舗（南大沢店・ヤエチカ店・南砂町店）で姿勢解析ソフト「Sportip」（スポーティップ）の提供をスタートします。現在の姿勢を測定してさまざまなタイプに分類、AIが未来の姿勢のパターンを分析・予測します。解析結果をもとに、自分に合った寝具を選ぶ際に参考となるポイントや、日常生活で意識できる姿勢のヒントをご紹介します。

姿勢解析ソフト「Sportip」は、筑波大学発のスタートアップ企業が開発した技術を活用しています。正面や側面の姿勢を解析し、その組み合わせで姿勢のタイプを分類。データに裏付けされた高精度な技術に基づき、将来の姿勢の傾向を生成することが可能です。

姿勢解析ソフト「Sportip」公式：https://lp.sportip.ai/

お客様の体の状態に関する情報をもとに、個別にアドバイスを提供。将来の姿勢の傾向も把握できるため、今の体の状態を理解しながら、日々の暮らしで意識できるポイントや、寝具選びの際に参考となるアドバイスをお伝えします。ぜひ店頭で、未来の姿勢をチェックしてみませんか？

【姿勢解析ソフト「Sportip」導入概要】

体験期間：2026年2月1日（日）～4月末日（予定）

導入店舗：（3店舗）

・三井アウトレットパーク多摩南大沢

〒192-0364 東京都八王子市南大沢1丁目600番 三井アウトレットパーク多摩南大沢 2F

・まくらぼ ヤエチカ店

〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目1 地下1F

・まくらぼ 南砂町SUNAMO店

〒136-0075 東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ショッピングセンターSUNAMO 2F

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/